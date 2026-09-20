"ALIJANSA JE SPREMNA, STRUKTURA JE SPREMNA, VOJNICI I ORUŽJE SU SPREMNI" Dragone: Znamo šta treba da radimo u slučaju ruskog napada

PREDSEDNIK Vojnog komiteta NATO-a, admiral Đuzepe Kavo Dragone izjavio je da je NATO u potpunosti spreman da se suprostavi svakoj potencijalnoj ruskoj vojnoj eskalaciji duž istočnog krila Alijanse.

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-Alijansa je spremna, struktura je spremna, vojnici i oružje su spremni - rekao je Dragone.

Naveo je da NATO nastavlja da proširuje svoje operativne kapacitete širom istočne periferije, jačajući kako brojnost trupa, tako i materijalnu spremnost, prenosi Politiko.

- Saveznici su spremni u slučaju eskalacije. U slučaju napada, znamo šta treba da radimo. Neodgovorno ponašanje Rusije tokom proteklih nedelja i meseci nastavlja da testira odlučnost saveznika sa ciljem da naruši poverenje i oslabi naše jedinstvo - izjavio je admiral.

Dragone je naglasio da Alijansa poseduje sveobuhvatne operativne planove za odbranu svakog dela savezničke teritorije, kao i da su taktike prisile koje primenjuje Kremlj proizvele suprotan efekat, učvršćujući odlučnost saveznika umesto da naruše kolektivnu odbranu.

- Ovi pokušaji nas ne dele. Oni izoštravaju naše oruđe, čine nas ujedinjenijima i odlučnijima - dodao je on.

Operativna dokumentacija od oko 4.000 stranica poverljivih regionalnih odbrambenih planova definiše protokole za reagovanje u rasponu od lokalizovanih graničnih kriza do vojnih upada velikih razmera, piše Kijev Post.

Ovi planovi su zasnovani na tri regionalna odbrambena plana koji su šefovi država članica NATO-a odobrili zvanično na samitu u Vilnjusu 2023. godine.

Planovi dele evropsko poprište na tri geografske zone: Daleki sever i Atlantik, centralnoevropski i baltički koridor, kao i region Mediterana i Crnog mora, povezujući nacionalne odbrambene snage pod vrhovnom savezničkom komandom.

Zvaničnici NATO-a su istakli da ovi planovi pružaju automatizovane opcije reagovanja kako bi komandanti mogli odmah da podignu nivo borbene gotovosti ukoliko se ruske snage masovno okupe u blizini savezničkih granica.

Govoreći u Vašingtonu, letonski predsednik Edgars Rinkevičs upozorio je da bi većina država članica NATO-a imala poteškoća da presretne masovni ruski raketni napad ukoliko se sukob proširi izvan Ukrajine.

Poljski premijer Donald Tusk upozorio je parlament da obaveštajni izveštaji ukazuju na to da ruski planovi uključuju insceniranje hibridnih incidenata sa dronovima i projektilima širom istočne Evrope, sa ciljem da se član 5 NATO-a o uzajamnoj odbrani prikaže "više kao teorijski nego praktičan".

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da Rusija već napada saveznike Ukrajine "oko pet godina", tretirajući ruski hibridni rat, fizičke sabotaže i prekogranična kršenja vazdušnog prostora kao utvrđenu realnost sa kojom se evropski partneri suočavaju.