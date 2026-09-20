PET PRAVIH TAČAKA PROGRAMA BLOKADERA Piper: Spremaju otkaz policiji i vojsci, smanjenje penzija i pritvore za neistomišljenike
NOVINAR Uroš Piper je istakao stvarne ciljeve delovanja blokadera koji obuhvataju radikalne mere.
- PET PRAVIH TAČAKA PROGRAMA BLOKADERA
1. Smanjenje svih penzija za 25 odsto.
2. Otkaz svim pripadnicima MUP-a Srbije i Vojske Srbije.
3. Izbacivanje iz vrtića dece svakog člana SNS.
4. Povećanje cene fakultetskih školarina za 300%.
5. Pretvaranje svakog lokalnog Doma kulture, sportske hale, stadiona u mesto pritvora za sve članove SNS.
Uz svedočenje dvojice blokadera u pritvor bi bili dovedeni i oni koji nisu članovi SNS ali dva svedoka imaju informacije da su glasali za Vučića - navodi se u objavi.
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