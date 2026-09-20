NEOBIČNI RITUALI ZA PLODNOST: Mnogi deluju čudno, ali su imali duboko značenje
KROZ vekove, ljudi su pokušavali da podstaknu plodnost raznim ritualima koji danas deluju čudno, ali su imali duboko značenje.
Od najstarijih civilizacija do narodnih običaja koji su se zadržali sve do modernog doba, plodnost je zauzimala posebno mesto u ljudskim verovanjima i ritualima. U nedostatku savremene medicine, ljudi su se oslanjali na simboliku, religiju i tradiciju kako bi povećali šanse za začeće.
U drevnim društvima plodnost nije bila važna samo za pojedinca, već i za opstanak zajednice. Zbog toga su se razvili brojni rituali koji su imali za cilj da osiguraju potomstvo, često uz pomoć prirode, simbola i religijskih obreda.
U starom Egiptu plodnost je bila povezana sa božanstvima kao što su Izida i Oziris, a parovi su učestvovali u ritualima koji su uključivali molitve i simbolične ponude. Verovalo se da božanska naklonost direktno utiče na mogućnost začeća.
U antičkoj Grčkoj, hramovi posvećeni boginji Heri i Afroditi bili su mesta gde su parovi tražili blagoslov za potomstvo. Postojali su i rituali kupanja u svetim izvorima, za koje se verovalo da čiste telo i povećavaju plodnost.
U mnogim slovenskim i balkanskim narodnim tradicijama, plodnost je bila povezana sa prirodnim ciklusima. Žene koje žele potomstvo učestvovale su u ritualnim kupanjima u rekama ili su koristile biljke za koje se verovalo da imaju plodonosnu moć. Posebno mesto zauzimali su i praznici vezani za proleće i buđenje prirode.
Neki rituali uključivali su i simbolične radnje poput nošenja određenih amuleta, preskakanja vatre ili spavanja na posebnim mestima, uverenjem da će to podstaći začeće. Iako danas deluju neobično, ovi običaji su imali snažnu psihološku i društvenu ulogu.
Savremena medicina ne potvrđuje efikasnost ovih rituala, ali oni ostaju važan deo kulturnog nasleđa. U mnogim slučajevima, više su služili kao način da parovi pronađu nadu i osećaj kontrole u situacijama koje su bile neizvesne.
Danas se na ove prakse gleda kao na deo istorije i folklora, ali one i dalje svedoče o univerzalnoj ljudskoj želji za potomstvom.
(Alo)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
"EVROPA MORA BOLjE DA RASPOREĐUJE SREDSTVA" Pobunilo se pet lidera članica EU
20. 09. 2026. u 10:17
ONO ČIME SE MOŽE TRGOVATI I ONO ŠTO JE SVETO: Postoje stvari koje nemaju cenu!
20. 09. 2026. u 10:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)