Politika

BRNABIĆ POSETILA GORNJI STEPOŠ I GROŠANICU: "Odakle odjekuje samo jedno - Ujedinjena Srbija!"

В.Н.

20. 09. 2026. u 15:17

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POTPREDSEDNICA Glavnog odbora SNS Ana Brnabić posetila je Gornji Stepoš i Grošanicu.

БРНАБИЋ ПОСЕТИЛА ГОРЊИ СТЕПОШ И ГРОШАНИЦУ: Одакле одјекује само једно - Уједињена Србија!

Foto: Printscreen

- Subotu sam provela u Rasinskom i Šumadijskom okrugu, u selima Gornji Stepoš i Grošnica, odakle odjekuje samo jedno: 1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA! - navodi se u objavi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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