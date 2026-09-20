Vanja sve skidao, pa primio nesrećan gol: Napoli zaustavljen u Firenci (VIDEO)
Nije imao sreće srpski golman.
Vanja Milinković-Savić imao je nekoliko odličnih intervencija na „Artemio Frankiju“, ali ni to nije bilo dovoljno Napoliju za pobedu protiv Fiorentine. Meč petog kola Serije A završen je rezultatom 1:1.
Srpski golman upisao je tri odbrane, a posebno se istakao u prvom delu utakmice kada je zaustavio čist zicer Nikoli Fađoliju. Pre toga je Fiorentina pogodila i prečku preko Artura Ate.
Napoli je do prednosti stigao u 23. minutu. Posle kornera Matea Politana, Bili Gilmur je bio najviši u skoku i savladao Davida De Heu.
Domaćin je izjednačio početkom drugog poluvremena. Alehandro Himenez je u 51. minutu šutirao, lopta je na putu do gola zakačila jednog defanzivca Napolija i promenila pravac, pa Vanja nije uspeo da interveniše.
Fiorentina je u završnici imala priliku za potpuni preokret, ali Konstantino Favasuli u 79. minutu nije uspeo da savlada De Heu.
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