Politika

BOMBA MEGATONSKA: Isplivao razgovor sa sastanka blokadera na kom usvajaju "program" - Evo kome spremaju otkaz (VIDEO)

В. Н.

20. 09. 2026. u 09:42

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SASTANAK blokadera koji je održan u četvrtak, 17. septembra ove godine i na kom usvajaju "program", isplivao je u javnost.

БОМБА МЕГАТОНСКА: Испливао разговор са састанка блокадера на ком усвајају програм - Ево коме спремају отказ (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Naime, jedan od prisutnih blokadera je izneo svoj predlog prisutnima:

- Imam konkretan predlog, da se u crti za Kosovo doda mera broj jedan - da Dejan Mirović dobije otkaz!

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