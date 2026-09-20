POGINULA NA DUŽNOSTI: Članica biračkog odbora ubijena u napadu dronom u Hersonu

PREDSEDNICA Centralne izborne komisije Ela Pamfilova potvrdila je pogibiju dve osobe u ciljanom napadu dronom na putničko vozilo u Hersonskoj oblasti.

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Tragični incident dogodio se 20. septembra, prenosi TASS. „Danas, 20. septembra, u ciljanom napadu dronom na civilni autobus u Hersonskoj oblasti poginule su dve osobe. Jedna od žrtava bila je naša koleginica, članica biračkog odbora”, izjavila je predsednica komisije.

Žrtva napada bila je Olga Zimjanjenko, rođena 1966. godine. Ona je bila članica biračkog odbora br. 220 u Nižnjeserogoškom okrugu i aktivno je učestvovala u aktuelnoj izbornoj kampanji za Državnu dumu.

Radila je na terenskoj kampanji „od vrata do vrata” u okviru projekta „InformUIK” i pomagala u organizovanju prevremenog glasanja. Pamfilova je istakla da je preminula časno i hrabro obavljala svoju dužnost, obilazeći domove svojih sugrađana.

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