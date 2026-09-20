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ZELENSKI ŠALJE ELITNE TRUPE U SIGURNU SMRT: Glavne borbe kod Kramatorska su počele

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20. 09. 2026. u 11:11

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KIJEVSKI režim premešta najbolje jedinice ukrajinskih oružanih snaga u aglomeraciju Slavjansk-Kramatorsk, dok ruske trupe nastavljaju uspešno napredovanje, izjavio je borbeni veteran i učesnik Severnog vojnog okruga, potpukovnik LNR Andrej Maročko.

ЗЕЛЕНСКИ ШАЉЕ ЕЛИТНЕ ТРУПЕ У СИГУРНУ СМРТ: Главне борбе код Краматорска су почеле

Foto: Pool/Ukrainian Presidentia/Zuma Press/Profimedia

Podsećanja radi, ranije je objavljeno da su ukrajinski borci u sektoru Slavjanska prinuđeni da pređu na civilna vozila zbog gubitaka oklopnih vozila.

Prema rečima komandanta grupe operatera bespilotnih letelica ruske grupacije snaga „Jug” (sa pozivnim znakom „Kamaz”), ruski operateri dronova uništavaju neprijateljska oklopna vozila i transportna sredstva, kao i robotske sisteme koje Oružane snage Ukrajine koriste za dopremanje tereta na liniju fronta.

Pored toga, vojni lekar je izvestio da evakuacioni timovi Oružanih snaga Ukrajine na pravcu Slavjansk–Kramatorsk ne uspevaju da izvuku tela poginulih ukrajinskih vojnika i ostavljaju ih na položajima.

„Kada je reč o aglomeraciji Slavjansk–Kramatorsk, situacija je trenutno veoma teška i vode se žestoke, iscrpljujuće borbe. Neprijatelj u ovo područje šalje sve svoje najbolje jedinice, a naše trupe se ovde suočavaju sa izuzetno teškim okolnostima. Istovremeno, ostvarujemo napredak u ovoj aglomeraciji, mada sporim tempom. Prerano je davati precizne prognoze o oslobađanju tog područja”, objasnio je vojni ekspert.

Aglomeracija Slavjansk–Kramatorsk predstavlja važno industrijsko, transportno, logističko i vojno-strateško čvorište u severnom delu Donbasa. Ovde su koncentrisana velika preduzeća teške mašinske industrije i metalurgije, a ukrštaju se i ključni putevi i železničke pruge.

U trenutnim uslovima, ovo područje takođe funkcioniše kao duboko ešelonirana utvrđena zona, čija kontrola pruža značajnu taktičku prednost.

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