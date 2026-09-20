Poljoprivreda

POSADITE U SEPTEMBRU, BERETE U OKTOBRU: Devet vrsta povrća za jesenju setvu i žetvu

K. Despotović

20. 09. 2026. u 11:47

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SEPTEMBAR je vreme kada se baštovani oporavljaju od leta koje je "spržilo" sve ono što su euforično sadili. Sada je vreme za nove kulture koje će doneti novu "slavu" baštovanima.

ПОСАДИТЕ У СЕПТЕМБРУ, БЕРЕТЕ У ОКТОБРУ: Девет врста поврћа за јесењу сетву и жетву

Foto: Vaivirga / Alamy / Profimedia

Septembar je pravo vreme za setvu jer je zemlja još topla, a uz malo kiše biljke brzo napreduju.

U septembru mogu da se poseju rotkvice, spanać, blitva, matovilac, kres salata, rukola, zimska salata, kelj, beli luk i luk srebrnjak.

Ako se redovno zalivaju, ove kulture mogu da se beru već u oktobru.

Baštovani obožavaju septembar: zemlja je topla i sa malo kiše iznedriće predivne kulture koje će brzo rasti i bujati već u oktobru. 

Evo šta možete da posejete u septembru:

  • Rotkvice
  • Spanać
  • Blitvu
  • kres salatu
  • Rukolu
  • Zimsku salatu
  • Kelj
  • beli luk
  • luk srebrnjak

Sve ove kulture, ako posejete u septembru, možete konzumirati (brati) već u oktobru. Samo ne zaboravite da zalivate redovno to što ste posejali. 

(Kurir)

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