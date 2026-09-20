POSADITE U SEPTEMBRU, BERETE U OKTOBRU: Devet vrsta povrća za jesenju setvu i žetvu

SEPTEMBAR je vreme kada se baštovani oporavljaju od leta koje je "spržilo" sve ono što su euforično sadili. Sada je vreme za nove kulture koje će doneti novu "slavu" baštovanima.

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Septembar je pravo vreme za setvu jer je zemlja još topla, a uz malo kiše biljke brzo napreduju.

U septembru mogu da se poseju rotkvice, spanać, blitva, matovilac, kres salata, rukola, zimska salata, kelj, beli luk i luk srebrnjak.

Ako se redovno zalivaju, ove kulture mogu da se beru već u oktobru.

Baštovani obožavaju septembar: zemlja je topla i sa malo kiše iznedriće predivne kulture koje će brzo rasti i bujati već u oktobru.

Evo šta možete da posejete u septembru:

Rotkvice

Spanać

Blitvu

kres salatu

Rukolu

Zimsku salatu

Kelj

beli luk

luk srebrnjak

Sve ove kulture, ako posejete u septembru, možete konzumirati (brati) već u oktobru. Samo ne zaboravite da zalivate redovno to što ste posejali.

(Kurir)