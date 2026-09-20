Ma, dajte mu odmah Puškaša! Gol koji je podigao ceo stadion na noge
Derbi kola u Meksiku odigrali su Amerika i Kvadalahara. Duel Aperture završen je rezultatom 2:2 (0:2), a jedan gol već sada je kandidat za Puškaša.
Duel drugoplasiranog i trećeplasiranog tima nije dobro počeo po Ameriku. Već na poluvremenu domaćin je bio u zaostatku 2:0, Brajan Gonzales u 32. minutu i Migel Vaskez autogolom u drugom minutu nadoknade utišali su navijače, ali...
U drugom poluvremenu na scenu je stupio Migel Borha. Za tri minuta rešio je meč, prvo je u 71. postigao majstoriju kakva se retko viđa.
Borha je ostao usamljen u šesnaestercu i dočekao loptu "makazicama", što je bez sumnje jedan od najlepših golova ove sezone.
Tri minuta kasnije postavio je konačan rezultat 2:2.
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