Fudbal

Ma, dajte mu odmah Puškaša! Gol koji je podigao ceo stadion na noge

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 09. 2026. u 11:36

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Derbi kola u Meksiku odigrali su Amerika i Kvadalahara. Duel Aperture završen je rezultatom 2:2 (0:2), a jedan gol već sada je kandidat za Puškaša.

Ма, дајте му одмах Пушкаша! Гол који је подигао цео стадион на ноге

FOTO: Printskrin/Iks/@Footballtweet

Duel drugoplasiranog i trećeplasiranog tima nije dobro počeo po Ameriku. Već na poluvremenu domaćin je bio u zaostatku 2:0, Brajan Gonzales u 32. minutu i Migel Vaskez autogolom u drugom minutu nadoknade utišali su navijače, ali... 

U drugom poluvremenu na scenu je stupio Migel Borha. Za tri minuta rešio je meč, prvo je u 71. postigao majstoriju kakva se retko viđa. 

Borha je ostao usamljen u šesnaestercu i dočekao loptu "makazicama", što je bez sumnje jedan od najlepših golova ove sezone. 

Tri minuta kasnije postavio je konačan rezultat 2:2. 

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