KALIBAF PORUČUJE AMERICI: Ormuski moreuz je zatvoren dok ne sprovedete svoje obaveze

PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da će Ormuski moreuz ostati zatvoren sve dok se ne ispune uslovi koje je ta zemlja postavila i dok Sjedinjene Američke Države (SAD) ne sprovedu svoje obaveze.

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- Iran mora i da se bori i da pregovara - kazao je Kalibaf, preneo je Rojters.

Najavio je da će Teheran koristiti vojnu silu da potisne svoje neprijatelje, a diplomatiju da učvrsti svoju poziciju za pregovaračkim stolom. Portparol iranskih oružanih snaga Abolfazl Šekarči izjavio je ranije danas da Iran i dalje ima inicijativu u Ormuskom moreuzu, uprkos tvrdnjama SAD o nesmetanom prolasku nafte kroz taj strateški plovni put. Šekarči je odbacio kao "lažne i smešne" tvrdnje komandanta američke Centralne komande (CENTCOM), admirala Breda Kupera, da su američke snage tokom prethodna dva meseca omogućile transport više od milijardu barela nafte kroz Ormuski moreuz, uz zaštitu više od 2.000 trgovačkih brodova.

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezaei prethodno je izjavio da je Iran preneo sedam uslova Vašingtonu za početak pregovora o prekidu sukoba.

Rezaei je identifikovao tri, od podnetih sedam zahteva za okončanje rata, među kojima su kraj borbi "na svim frontovima", oslobađanje zamrznute iranske imovine i kraj američke pomorske blokade.