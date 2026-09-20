Politika

VUČIĆ O NOVOJ SAOBRAĆAJNICI: Mnogo sam srećan jer to menja živote ljudi u Šumadiji

А. Ђ.

20. 09. 2026. u 11:07

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je na svom isntagram profilu pokazao koliko je srećan povodom otvaranja prvih pet kilometara obilaznice oko Kragujevca.

ВУЧИЋ О НОВОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ: Много сам срећан јер то мења животе људи у Шумадији

Foto: Printscreen/instagram/avucic

- Otvoreno je prvih pet kilometara brze saobraćajnice, obilaznice oko Kragujevca. Mnogo sam srećan jer to menja živote ljudi u Šumadiji, olakšava im povezivanje, garantuje veću bezbednost i manju zagađenost u urbanom području.

Samo napred, Srbijo! - rekao je Vučić.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

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