VUČIĆ SE OBRATIO GRAĐANIMA: Predsednik vozio novom obilaznicom oko Kragujevca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima putem svog Tik-Tok naloga "Ja sam Aleksandar".

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On kaže da može biti problema na lokalu, i da oni nisu želeli da čuju svoj narod.

- Druga važna stvar je da imamo što manje ministara, da ne bude glomazna Vlada u kojoj će tašna, mašna i sekretarica da budu jedina politika. Sada ću da otkrijem nešto što ide u prilog blokaderima. Ja sam ranije jednom prilikom razgovarao, davno, pa su me pitali kako je moguće da neko glasa za Svilanovića ili ne znam koga. Ja sam rekao da će glasati za bilo koga. Ima i toga što smo uvek potcenjivali ogroman uticaj spolja - rekao je on.

Predsednik podseća da je Svilanović govorio o otcepljenju Crne Gore, i da su svi znali da će se razbiti zajednica.

- Oslobađani su koljači UČK, sve je bilo dogovarano da ih puste. I tako smo od velike priče o brizi i narodu došli do toga da smo ostali bez Crne Gore, da su nam priznali nezavisno Kosovo. Sada sam zakočio, pošto me čeka Alimpić, hoću sa njim da se konsultujem kada izađemo na obilaznicu - rekao je on.

Predsednik je potom na Alimpićevo pitanje da li da uđe rekao: "Ne, nego u gepek da uđeš".

- Kada otvaramo ovih pet kilometara? Danas. Već je 66 odsto za celu deonicu. Znači sve su naše kompanije radile - pitao je on, na šta je Alimpić rekao da jeste, i dodaje da će radovi biti gotovi pre roka.

- Dakle, kako kaže Alimpić, ovo su radile naše kompanije, fenomenalno izgleda, ljudi će moći da vide već za koji minut - rekao je predsednik.