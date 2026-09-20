SEVERNA KOREJA ISPALILA BALISTIČKU RAKETU KRATKOG DOMETA: Hitno se oglasio Seul i američki JCS

SEVERNA Koreja ispalila je danas jednu balističku raketu kratkog dometa u pravcu Istočnog mora, saopštila je južnokorejska vojska.

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Kancelarija za nacionalnu bezbednost Južne Koreje (NSO) održala je hitan bezbednosni sastanak sa Ministarstvom odbrane i Združenim štabom načelnika štabova kako bi razgovarali o najnovijem lansiranju rakete.

- Procenili smo stanje naše spremnosti za reagovanje, analizirali i ovenili uticaj koji ovo poslednje lansiranje projektila ima na našu nacionalnu bezbednost, i razmotrili odgovarajuće kontramere - saopšteno je iz kancelarije.

NSO je pozvao Pjongjang da odmah obustavi vojne aktivnosti, ističući da lansiranja predstavljaju kršenje rezolucija Saveta bezbednosti UN kojima se zabranjuje razvoj nuklearnog i raketnog programa te zemlje.

Združeni štab (JCS) saopštio je da je lansiranje registrovano oko 15.00 iz oblasti Vonsan.

- Pojačali smo nadzor i budnost usled mogućih novih lansiranja. Održavamo punu borbenu spremnost, dok blisko sarađujemo sa SAD i Japanom u razmeni informacija o ovom lansiranju severnokorejske balističke rakete - navodi se u saopštenju JSC.

Severna Koreja je nedavno izdala saopštenja u kojima osuđuje bilateralnu vežbu "Ulči Fridom Šild" između Južne Koreje i SAD, kao i trilateralne vežbe "Fridom Edž" u kojima učestvuje Japan.

Tokom prethodnog lansiranja, procenjeno je da je reč o balističkim raketama kratkog dometa serije Hvasong-11 i projektilima ispaljenim iz višecevnih raketnih bacača kalibra 600 milimetara.

(Jonhap)