POŠTOVANJE USTAVA ISPRED SVAKE IDEOLOGIJE Gujon: Kosovo i Metohija treba da bude srpsko za sve Srbe

DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon ukazao je na primer Francuske koja jedinstveno brani svoj teritorijalni integritet i poručio da poštovanje sopstvenog Ustava mora biti iznad svake političke ideologije. On je istakao da, baš kao što svi francuski političari bezuslovno smatraju Sen Pjer i Mikelon delom svoje države, tako i za sve Srbe Kosovo i Metohija mora biti neotuđivi deo Srbije.

Foto: Instagram/arno.gujon

- Glavna vest jutros u svim francuskim medijima, izjava Predsednika Makrona “Nema govora, Sen Pjer i Mikelon je Francuska”! I teško ćete naći političara u Francuskoj, čak i radikalnog levičara, koji tu činjenicu negira. To se zove poštovanje Ustava. Ako je ostrvce sa 5500 stanovnika na 4300 kilometara od Pariza francusko za sve Francuze, onda Kosovo i Metohija treba da bude srpsko za sve Srbe bez obzira na ideologiju. Onima kojima je “Kosovo i Metohija” teret koji opterećuje naš odnos sa Briselom preporučujem da pogledaju malo kako EU zemlje, na koje se toliko ugledaju, brane svoj teritorijalni integritet. Ne mora svako da bude rodoljub u srcu, ali svako mora da poštuje naš ustav - izjavio je Gujon.

Glavna vest jutros u svim francuskim medijima, izjava Predsednika Makrona “Nema govora, Sen Pjer i Mikelon je Francuska”! I teško ćete naći političara u Francuskoj, čak i radikalnog levičara, koji tu činjenicu negira. To se zove poštovanje Ustava. Ako je ostrvce sa 5500 stanovnika na 4300 kilometara od Pariza francusko za sve Francuze, onda Kosovo i Metohoja treba da bude srpsko za sve Srbe bez obzira na ideologiju. Onima kojima je “Kosovo i Metohija” teret koji opterećuje naš odnos sa Briselom preporučujem da pogledaju malo kako EU zemlje, na koje se toliko ugledaju, brane svoj teritorijalni integritet. Ne mora svako da bude rodoljub u srcu, ali svako mora da poštuje naš ustav. — Arno Gujon (@ArnoGujon) September 20, 2026