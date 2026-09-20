UKRAJINSKI teroristi jutros su namerno uništili biračko mesto u školi u Zaporoškoj oblasti, izjavila je predsednica Centralne izborne komisije Rusije Ela Pamfilova.

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„Bilo je jutro, a ne noć — vreme kada je verovatnoća da će ljudi biti u blizini veoma velika“, naglasila je ona.

Pamfilova je dodala da se radi o naselju Prišib u Mihajlovskoj opštini u Zaporoškoj oblasti. ozbiljna oštećenja pretrpelo je levo krilo školske zgrade, prozori i krov.



U CIK akreditovano više od 120 novinara

Prema njenim rečima, u napadu na školu niko nije stradao. Na ovom biračkom mestu odvijalo se prevremeno glasanje, koje je do tada već bilo završeno.

Pamfilova je napomenula da su pri informativnom centru Centralne izborne komisije akreditovana 123 strana novinara.

„Želim da skrenem pažnju da su u našem informativnom centru akreditovana 123 strana novinara iz 31 medijske kuće iz zemalja kao što su Japan, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Holandija, Kina, Irak, Slovenija, Velika Britanija, Iran, Egipat, Katar, arapski mediji, Španija, Finska, Azerbejdžan, Liban, Turska i SAD. To znači da ono što se dešava u našoj zemlji izaziva veliko interesovanje“, ocenila je Pamfilova.

O glasanju u inostranstvu

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije i ruske diplomate su, uprkos svim izazovima, otvorili više biračkih mesta nego obično radi organizovanja izbora u inostranstvu, dodala je predsednica CIK.

Prema njenim rečima, bilo je moguće otvoriti dodatna biračka mesta uprkos smanjenjima u pojedinim zemljama – smanjenjima koja su izazvale same te države, a ne Rusija. Pamfilova je napomenula je među njima Nemačka i druge države koje su proglasile Rusiju za neprijatelja.

Ona je dodala da eskalacija mržnje prema Rusiji od strane neprijateljskih zemalja raste.

Nakon izbora 2024. godine i teškoća u brojnim zemljama izvučene su pouke, primetila je Pamfilova.

„Nažalost, glasanje naših građana u brojnim takozvanim neprijateljskim zemljama odvija se u veoma teškim uslovima“, rekla je Pamfilova.

Ona je dodala i da je izraz „neprijateljske zemlje“ previše blag za opisivanje država koje ometaju glasanje ruskih državljana.

Baltičke zemlje uzvraćaju mržnjom prema svemu ruskom

Govoreći o glasanju u inostranstvu, Pamfilova se dotakla i baltičkih zemalja.



„Njihov odnos prema zemlji koja im je u mnogome pomogla da steknu dobro obrazovanje i sačuvala njihove nacionalne jezike i celokupnu kulturu. Sovjetski Savez je uložio ogromna sredstva u njihov razvoj“, podsetila je Pamfilova.

Ona je napomenula da baltičke države trenutno ulažu posebne napore da se „otrgnu“ od Rusije.

„A sada nam plaćaju takvom ‘zahvalnošću’— mržnjom prema svemu ruskom“, zaključila je Pamfilova.

Izbori za poslanike Državne dume devetog saziva, zajedno sa drugim povezanim izborima, počeli su 18. septembra. Glasanje se završava 20. septembra. Predsednik Rusije Vladimir Putin okarakterisao je izbore za Državnu dumu kao najvažniji unutrašnji politički događaj u zemlji.

(Sputnjik)