UZBUNA U JAPANU: Primećen neidentifikovani projektil
SEVERNAKoreja je ispalila neidentifikovani projektil prema Japanskom moru, javila je agencija Jonhap pozivajući se na saopštenje Generalštaba Južne Koreje.
U saopštenju se dodaje da je lansiranje izvršeno sa istočne obale ove zemlje.
Japanski javni servis NHK preneo je da je projektil pao izvan japanske ekonomske zone.
(Srna)
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