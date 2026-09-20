Svet

UZBUNA U JAPANU: Primećen neidentifikovani projektil

В.Н.

20. 09. 2026. u 11:34

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SEVERNAKoreja je ispalila neidentifikovani projektil prema Japanskom moru, javila je agencija Jonhap pozivajući se na saopštenje Generalštaba Južne Koreje.

УЗБУНА У ЈАПАНУ: Примећен неидентификовани пројектил

Foto: Alireza Boeini / Alamy / Profimedia

U saopštenju se dodaje da je lansiranje izvršeno sa istočne obale ove zemlje.

Japanski javni servis NHK preneo je da je projektil pao izvan japanske ekonomske zone.

(Srna)

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