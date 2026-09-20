"Grobari" gledaju u neverici: Partizan ponovio ono što mu se dogodilo samo šest puta u istoriji

Fudbaleri Partizana gostovali su Radniku u Surdulici u 10. kolu Superlige Srbije. Na terenu se svašta dešavalo, a duel je na kraju završen rezultatom 4:4, koji se ne viđa često u srpskom fudbalu. Ipak, ako se vratimo kroz istoriju, crno-beli su znali da postignu čak četiri pogotka, a da na kraju ne slave.

Foto Nikola Skenderija

Partizan se trenutno nalazi na deobi pretposlednjeg mesta na tabeli sa Radničkim iz Niša i Mačvom. Nišlije, doduše, imaju dve utakmice manje od crno-belih u trenutku pisanja ovog teksta. Ipak, jedan podatak posebno privlači pažnju – Partizanov napad funkcioniše.

Crno-beli su treći najefikasniji tim Superlige. Na devet odigranih utakmica postigli su 18 golova, uz napomenu da imaju meč manje, upravo protiv Radničkog iz Niša, koji će biti odigran naknadno.

Efikasniji od Partizana su samo Vojvodina i Crvena zvezda sa 21 postignutim golom, dok je Partizan na trećem mestu sa 18 pogodaka. Radnički iz Kragujevca je odmah iza crno-belih sa 17 golova.

Međutim, postoji i podatak koji bi trebalo da zabrine sve u Humskoj. Više golova od Partizana ove sezone primio je samo OFK Beograd, koji je 21 put vadio loptu iz mreže. Crno-beli i Zemun dele drugo mesto po broju primljenih golova, sa po 19.

Upravo u tom grmu leži zec – Partizanu ove sezone ni četiri postignuta gola ne garantuju pobedu.

Ako se pogleda kroz istoriju, crno-beli su čak šest puta odigrali utakmicu u kojoj su postigli četiri pogotka, a na kraju nisu slavili.

Prvi put dogodilo se to u sezoni 1950, kada je Partizan u prvenstvu Jugoslavije dočekao Vojvodinu. Meč je završen rezultatom 4:4.

Samo godinu dana kasnije, isti rezultat viđen je i u velikom derbiju protiv Dinama iz Zagreba.

Foto: Printskrin/Arena sport

Partizan je 4:4 remizirao i sa Čukaričkim u sezoni 2005/06.

Bilo je, međutim, i poraza uprkos četiri postignuta gola. U sezoni 1975/76, Partizan je u Humskoj izgubio od Hajduka iz Splita rezultatom 4:5.

Crno-beli su do četiri gola dolazili i u Evropi, ali ni to nije uvek bilo dovoljno za pobedu.

U revanšu Kupa pobednika kupova u Glazgovu viđena je prava epska drama. Seltik je slavio rezultatom 5:4, ali je Partizan, zahvaljujući golu Siniše Stevanovića u finišu meča i tadašnjem pravilu gola u gostima, prošao dalje. Prvi susret u Beogradu završen je pobedom crno-belih rezultatom 2:1.

Zato je remi 4:4 u Surdulici još jednom pokazao ono što Partizan ove sezone najbolje oslikava – napad može da postigne gotovo sve, ali odbrana teško uspeva da sačuva ono što ofanziva napravi.

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