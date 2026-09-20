Prvi na blokaderskoj listi

PREDALI su takozvani studenti-blokaderi takozvanu studentsku listu za parlamentarne izbore u Srbiji.

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Ovu listu možemo slobodno nazivati blokaderskom samo formalno, jer niko ne zna ko je nju sastavio, jer to da su sastavljači liste nekakvi ilegalni forumi i zborovi po fakultetima više niko ne veruje.

Više puta je ova lista menjana , dopunjavana, a prevashodno ime prvog na njoj. Na listi studenata nema, sem u nazivu, a broj godina života članova ove liste je preko 1700 godina veći od liste "Ujedinjena Srbija" čiji je nosilac Aleksandar Vučić.

Sada se možemo pozabaviti prvim imenom na blokaderskoj listi Ilijom Srdanovićem, čije se prezime u Srbiji pogrešno izgovara, obzirom da je on Milogorac, kako se deklariše, pa se prezime izgovara sa drugačijim akcentom.

To da je Srdanović sa ignorancijom odbio bilo kakvu debatu ili duel sa Aleksandrom Vučićem nimalo ne čudi, jer čovek nema apsolutno nikakav program za budućnost Srbije, kao i svi oni zajedno na blokaderskoj listi.

Jedno je sigurno da je Srdanović čovek zadatka i da tu nije postavljen slučajno. Zna se dobro koji je zadatak blokadera, a to je urušavanje Srbije u svim elementima, zaustavljanje njenog ekonomskog razvoja, vođenje spoljne politike suprotne od sadašnje, a o Kosovu, Srebrenici, Republici Srpskoj zna se kakav stav imaju i šta bi preduzimali....

Isplivali su detalji da je Srdanović, ne samo lični lekar Mila Đukanovića nego i drugih istaknutih ličnosti u Crnoj Gori, te ga oni posebno nazivaju čovekom od poverenja. Kakav

animozitet Milo Đukanović, klika oko njega, kao i sadašnje crnogorsko rukovodstvo imaju prema Republici Srbiji, potvrđuje se svakim danom, na svim poljima.

I gospođa Vesna Medenica, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, koja je osuđena na višegodišnju robiju zbog mita i korupcije, gle čuda, smatrala je Srdanovića čovekom od poverenja i održavala sa njim bliske kontakte. Inače kakva je to porodica Medenica, govori i podatak, da je majka omogućila sinu da pobegne iz Crne Gore, te je za njim raspisana interpolova poternica zbog velikog broja krivičnih dela koji mu se stavljaju na teret.

Imenovanje Srdanovića kao prvog na ovoj listi, kao čoveka koji bi trebao, ako pobede, da bude premijer Srbije, izazvala je ogromnu radost kod Miodraga Vlahovića, koji je izjavio da Srbiju mora da vodi Crnogorac. Inače, Vlahović je crnogorski separatista, mrzitelj Srbije i svega srpskog, čovek koji je bio ministar spoljnih poslova Crne Gore u vreme kad se ta zemlja otcepila od Srbije. Toliko za sada o njegovoj crnogorskoj vezi koja je izuzetno jaka.

Ponašanje kao lekara Ilije Srdanovića i njegove izjave su više nego skandalozne. On kao lekar ismeva otvaranje bolnice za palijativno zbrinjavanje pacijenata u Batajnici u zgradi gde je nekad bila Kovid bolnica.Umesto da pohvali to što je po prvi put u našoj zemlji otvorena takva ustanova, ovom blokaderu, lekaru koji je položio Hipokratovu zakletvu, to smeta. On čak i vređa porodice teško bolesnih , koje bi pristale da svoje članove smeste u ovu bolnicu.

Dok je kao rukovodilac u Kliničkom centru Vojvodine, Srdanoviću nije bilo strano da vređa medicinske sestre, pa čak i fizički zlostavlja, za šta postoje pismene izjave potpisane imenom i prezimenom zaposlenih.

Jedan od mnogih njegovih "bisera" upućen je i penzionerima, kojima je poručio da želi da ne počivaju u miru... Mržnja prema ženama mu je ukorenjena u samom biću, što bi sigurno trebalo da bude predmet opservacije kolega druge specijalnosti i to pogotovo kada je jednu iskusnu ozbiljnu voditeljku RTS Dnevnika toliko vulgarno izvređao, da bi se postideli baš svi normalni ljudi.

Iza ovog čoveka politički ne stoji ništa, kako u prošlosti, tako je sve prazno i u budućnosti.

Ali zato svakog dana pojavljuju se u javnosti podaci o njegovom životu, od mladih dana do današnjih, koji jasno mogu da oslikaju liučnost ove osobe koja je nametnuta i želi da vodi Srbiju.

Ko zna šta ćemo sve, za koji dan da saznamo, normalno ni malo pozitivno o ovoj ličnosti???

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