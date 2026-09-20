Paunović će biti na slatkim mukama! Kakva majstorija Dejana Jovljeića

Fudbaleri Kolorado Rapidsa i Sijetl Saundersa odigrali su danas u Komers Sitiju nerešeno - 3:3 (1:0) u utakmici MLS lige.

Leslie Plaza Johnson/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Dva pogotka za Kolorado postigao je Morgan Vitaker u 28. i 76, dok se jednom u strelce upisao Donavan Filip u 56. minutu.

Golove za ekipu iz Sijetla postigli su Kristijan Roldan u 49, srpski reprezentativac Dejan Joveljić u 79. i Kejden Klark u 90+3. minutu.

Joveljić je bio starter u timu iz Sijetla, a odigrao je ceo meč za Saunderse.

Kolorado je trenutno na sedmoj poziciji na tabeli Zapadne konferencije MLS lige sa 36 bodova. Fudbaleri Sijetla se posle petog uzastopnog remija nalaze na 13. mestu na tabeli sa 29 bodova.

Lider Zapadne konferencije MLS lige, ekipa Vankuver Vajtkepsa je u gostima savladala Real Solt Lejk 3:0 golovima Brajana Vajta u 9, Tomasa Milera u 29. i Jadalija Dijabija u 64. minutu.

Prvoplasirani tim Istočne konferencije MLS lige, Nešvil, pobedio je na svom terenu Čikago Fajer rezultatom 3:0 pogocima Sema Saridža u 33, Kristijana Espinoze u 78. i Hanija Muhtara u 87. minutu.

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