Politika

"VIDIMO SE USKORO" Vučić poručio građanima: Pratite me na Tiktoku, uživo o svim aktuelnim pitanjima (FOTO)

В.Н.

20. 09. 2026. u 09:52

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu.

ВИДИМО СЕ УСКОРО Вучић поручио грађанима: Пратите ме на Тиктоку, уживо о свим актуелним питањима (ФОТО)

Foto: Novosti

- Vidimo se  uskoro. Pratite me na Tiktoku Ja sam Aleksandar. Uživo o svim aktuelnim pitanjima. - poručio je Vučić.

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