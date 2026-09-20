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TERORISTIČKI NAPAD U IZRAELU: Nepoznati napadač otvorio vatru na ljude dok su se kupali, a potom pobegao (FOTO/VIDEO)

В.Н.

20. 09. 2026. u 11:43

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NAJMANjE jedna osoba ranjena je u napadu vatrenim oružjem za koji se sumnja da je izveden u nedelju poslepodne u oblasti Neveh Cuf na Zapadnoj obali, severno od Ramale.

ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД У ИЗРАЕЛУ: Непознати нападач отворио ватру на људе док су се купали, а потом побегао (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: x printskrin/ DDF NEWS

Prema prvim informacijama, napadač je otvorio vatru na Izraelce koji su se kupali na obližnjem izvoru, a zatim pobegao, piše The Jerusalem Post.

Povređeni muškarac, star tridesetak godina, prvobitno je bio u kritičnom stanju, ali je njegovo stanje kasnije opisano kao teško nakon što su pripadnici izraelske službe hitne pomoći Magen David Adom uspeli da mu reanimacijom povrate puls.

On je helikopterom prevezen u Medicinski centar Rabin, kampus Beilinson, u Petah Tikvi.

"Stigli smo na mesto događaja i zatekli muškarca u tridesetim godinama unutar vozila, bez svesti i sa više prostrelnih rana. Izvukli smo ga iz vozila i odmah počeli da pružamo medicinsku pomoć kako bismo mu spasli život", rekao je bolničar MDA Dejvid Trahtenberg, pa dodao:

"Smestili smo ga u ambulantna kola i, uz pomoć lekara i bolničara, odmah krenuli ka bolnici dok smo se borili za njegov život. Pružali smo mu medicinsku pomoć i davali krvne derivate, nadajući se da ćemo uspeti da stabilizujemo njegovo stanje".

(Telegraf)

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