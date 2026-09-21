POSLE NEDELJA USPONA CENE NAFTE PALE: Ovo su uzroci za korekciju cene i imaju veze sa Ormuskim moreuzom

CENA nafte Brent pala je danas na oko 100 dolara za barel, četvrti dan zaredom, dok trgovci prate diplomatske pokušaje usmerene ka smirivanju sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

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Primetni su i znakovi da transport nafte i tečnog prirodnog gasa (LNG) kroz Ormuski moreuz ostaje stabilan, preneo je Trejding ekonomiks.

Cena američke sirove nafte WTI pala je na oko 95,5 dolara za barel, takođe četvrti dan uzastopno, nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da bi verovatno bio spreman da se tokom ove nedelje, na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, sastane sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom.

Tramp bi, prema navodima izvora, mogao da se sastane i sa drugim liderima zemalja Persijskog zaliva, dok je za ovu nedelju planiran i njegov samit sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Na pad cena nafte uticali su i podaci o stabilnosti isporuka kroz Ormuski moreuz.

Komandant američke Centralne komande, admiral Bred Kuper, rekao je da su tokovi sirove nafte i LNG-a kroz taj strateški pomorski prolaz dostigli najviši nivo u poslednjih šest meseci, dok su glavne plovne rute očišćene od mina.

Tokovi nafte sa Bliskog istoka u proseku su iznosili 17,1 milion barela dnevno tokom prethodnih deset dana, uprkos tome što je naftovod Istok - Zapad u Saudijskoj Arabiji i dalje van funkcije nakon nedavnih napada.

Stabilizacija isporuka kroz Ormuski moreuz, kroz koji prolazi značajan deo svetske trgovine naftom i LNG-om, smanjila je strahovanja trgovaca od većeg poremećaja globalnog snabdevanja energentima.

Tanjug

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