U PITANJU JE ŽIVOTNA OPASNOST: Dva miliona ljudi dobilo hitno naređenje za evakuaciju!
GOTOVO dva miliona ljudi u Japanu dobilo je naređenje za evakuaciju zbog tajfuna Dujuan, koji je pogodio više delova zemlje.
Snažni vetrovi ostavili su više od 50.000 ljudi bez struje, stotine letova su otkazane, a železnički saobraćaj na pojedinim linijama je obustavljen.
Japanska meteorološka agencija ranije je upozorila na "neposrednu opasnost po život". Deo upozorenja je u međuvremenu ublažen ili ukinut, ali upozorenje na neposrednu životnu opasnost i dalje važi za grad Oshima, piše BBC.
Dujuan donosi vetrove brzine do 130 kilometara na sat, sa udarima koji dostižu 194 kilometra na sat. Ovo je 25. tajfun koji je ove godine pogodio Japan.
Jake kiše i poplave koje je izazvao tajfun Dujuan ozbiljno pogađaju grad Kamakura u Japanu, gde su važne saobraćajnice potpuno poplavljene i ljudi su morali da izlaze iz vozila kako bi ih gurali.
Obilne kiše povećale su i opasnost od klizišta. Vatrogasci u Jokosuki tragaju za ženom u šezdesetim godinama za koju se sumnja da ju je odnelo klizište i zatrpalo. U prefekturi Čiba spasen je muškarac u pedesetim godinama koji je ostao zarobljen dok je radio na raščišćavanju područja pogođenog klizištem. Nakon spasavanja prevezen je u bolnicu.
Otkazani letovi i događaji
Tajfun je pogodio Japan usred petodnevnih praznika, zbog čega su otkazani brojni događaji. Otkazani su koncerti koji su u ponedeljak trebalo da se održe u okviru festivala Rock in Japan, kao i program sajma video igara Tokyo Game Show predviđen za isti dan.
Japanska premijerka Sanae Takaiči navodno je zbog tajfuna odložila ovonedeljno putovanje u Sjedinjene Američke Države kako bi pratila situaciju u zemlji. U utorak je trebalo da doputuje u Njujork, gde je trebalo da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i govori na Generalnoj skupštini UN-a.
Dujuan nastavlja da se kreće prema severu duž pacifičke obale Japana, a vlasti pozivaju stanovnike da prate najnovija meteorološka upozorenja. Pravi razmeri štete mogli bi biti poznati tek u utorak.
(Blic.rs)
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