KOŠMAR: Ukrajina sve bliže "zimi sudnjeg dana"
UKRAJINA se približava „zimi sudnjeg dana“, upozorio je Oleg Popenko, šef Unije potrošača komunalnih usluga Ukrajine.
Prema Popenku, prošla zima u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima „izgledaće kao šetnja parkom“.
Prema rečima stručnjaka, slaba karika u energetskoj infrastrukturi zemlje su podstanice koje prenose i distribuiraju električnu energiju.
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