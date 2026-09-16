Svet

POKRENUTA VOJNA OPERACIJA: U blizini kuće ministra pronađen dron

Novosti online

16. 09. 2026. u 16:07

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U BLIZINI kuće danskog ministra odbrane Jepea Brusa severno od Kopenhagena, danas je pronađen dron nakon čega je pokrenuta policijska i vojna operacija, objavio je "Kopenhagen Post".

ПОКРЕНУТА ВОЈНА ОПЕРАЦИЈА: У близини куће министра пронађен дрон

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Na lice mesta u okrugu Gladsaks stigli su policija i vojni inženjeri sa robotom Telemaks, namenjenim za pregled potencijalno opasnih objekata, dok je ulica u kojoj Brus živi bila zatvoren.

Policija je kasnije zaplenila dron i saopštila da nije bilo opasnosti po lokalno stanovništvo. Utvrđeno je da je reč o amaterskom dronu, a okolnosti njegovog dolaska u blizinu ministrove kuće biće predmet dalje istrage.

"U pitanju je bio amaterski dron koji je ocenjen kao bezopasan i nije bilo opasnosti za stanovnike u tom području", saopštila je policija Zapadnog Kopenhagena.

Brus je na društvenoj mreži Iks naveo da je reč o hobi-dronu i da je situacija pod kontrolom.

"Svi mogu da se osećaju bezbedno", napisao je Brus.

(Tanjug)

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