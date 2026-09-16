RUSKE snage nastavljaju operaciju oslobađanja naselja Mala Volčja u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: AI/Grok

Jedinice grupe snaga "Sever" u Harkovskoj oblasti nastavljaju da stežu obruč oko neprijateljskih snaga i proširuju spoljnu zonu kontrole. Neutralisale su više od 220 vojnika i uništile dva borbena oklopna vozila, devet automobila i borbeno vozilo višecevnog raketnog sistema "grad".

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 210 vojnika i uništile 12 automobila i dva artiljerijska oruđa, uključujući samohodnu haubicu "brejvhart" britanske proizvodnje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 155 vojnika i uništile 20 automobila i dva artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su više od 380 vojnika i uništile tri borbena oklopna vozila, 13 automobila i jednu stanicu za radio-elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 290 vojnika i uništile osam automobila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 40 vojnika i uništile 11 automobila i jednu stanicu za radio-elektronsko ratovanje.

Sistemi PVOoborili su 258 bespilotnih letelica.

Operativno-taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije oštetile su ukrajinske objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Osim toga, oštećena su skladišta goriva i vojne opreme, mesta za montažu i skladištenje bespilotnih letelica i privremene punktove raspoređivanja ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.

(rt.rs)

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