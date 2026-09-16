URSULINO SAMOVLAŠĆE: Novi potez fon der Lajenove iznenadio Evropu
IZJAVA predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen o spremnosti Evropske unije da razmotri dodeljivanje Kanadi pridruženog članstva iznenadila je zemlje članice.
Ovu informaciju je objavio "Politiko", pozivajući se na diplomate koji su rekli da nacionalne vlade nisu bile obaveštene o namerama predsednice EK sve do njenog godišnjeg obraćanja o stanju stvari u uniji.
- Niko zapravo ne zna šta ovo znači. Gajimo topla osećanja prema Otavi, ali moramo da razumemo detalje - rekao je jedan od njih.
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