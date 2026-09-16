Svet

URSULINO SAMOVLAŠĆE: Novi potez fon der Lajenove iznenadio Evropu

Novosti online

16. 09. 2026. u 15:36

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IZJAVA predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen o spremnosti Evropske unije da razmotri dodeljivanje Kanadi pridruženog članstva iznenadila je zemlje članice.

УРСУЛИНО САМОВЛАШЋЕ: Нови потез фон дер Лајенове изненадио Европу

Foto: Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovu informaciju je objavio "Politiko", pozivajući se na diplomate koji su rekli da nacionalne vlade nisu bile obaveštene o namerama predsednice EK sve do njenog godišnjeg obraćanja o stanju stvari u uniji.

- Niko zapravo ne zna šta ovo znači. Gajimo topla osećanja prema Otavi, ali moramo da razumemo detalje - rekao je jedan od njih.

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