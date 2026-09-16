IMA MRTVIH U STRAVIČNOJ SAOBRAĆAJCI: Automobil išao u kontra smeru, zakucao se u vozilo, pa podleteo pod kamion
SNIMAK sa zagrebačke obilaznice zabeležio je trenutak stravične saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba.
Na njemu se vidi beli automobil koji velikom brzinom vozi u suprotnom smeru na autoputu A3, a potom se silovito sudara sa vozilom koje mu je dolazilo u susret, nakon čega u njega udara i kamion.
Po svemu sudeći, nakon prvog sudara na beli automobil naleteo je kamion i potpuno ga smrskao, pri čemu je jedna osoba poginula, piše Index.
Iz zagrebačke policije potvrdili su za Index da su upoznati sa vožnjom u suprotnom smeru i postojanjem snimka, ali napominju da još uvek utvrđuju sve okolnosti i tačnu dinamiku nesreće. Prema dostupnim informacijama, HAK je uoči tragedije dobio dojavu i upozorio vozače na vozilo koje se kretalo u suprotnom smeru na obilaznici.
Fejsbuk stranica Granični prelaz Maljevac objavila je snimak iz kamiona za koji navodi da prikazuje vozača koji je vozio u suprotnom smeru.
Zbog nesreće na deonici između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok, u smeru Lipovca, saobraćaj je potpuno obustavljen. Formirale su se ogromne kolone - između Kosnice i Zagreba istoka kolona je duga pet kilometara, dok još pet kilometara automobili stoje između čvorova Jakuševec i Kosnica.
Sav saobraćaj se na čvoru Kosnica isključuje sa autoputa i preko Domovinskog mosta, Radničke ulice i Slavonske avenije preusmerava na čvor Zagreb istok, gde vozači ponovo mogu da se uključe na A3 ili A4.
U nesreći su, kako saznaje Index od policije, učestvovala dva teretna i tri putnička vozila.
Fotografije sa mesta događaja prikazuju razmere sudara. Beli automobil je od siline udara ostao potpuno smrskan i podvučen pod crveni kamion sa poluprikolicom, dok je tik uz njih zaustavljen i žuti kamion sa dizalicom.
Na terenu su sve dežurne službe, uključujući policiju, vatrogasce i Hitnu pomoć.
Nakon što je saobraćaj u potpunosti zaustavljen, čitaoci Indexa snimili su još jedan opasan incident u samoj koloni.
- U koloni sam zbog saobraćajne nesreće između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok. Jedan automobil je krenuo da vozi u suprotnom smeru po koridoru za Hitnu pomoć - javio je čitalac koji je poslao fotografije. Na njima se vidi srebrni Mercedes slovenačkih registarskih oznaka okrenut u suprotnom smeru, kako se kreće prostorom između zaustavljenih vozila koji je ostavljen za prolazak vozila hitnih službi.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
TRI UDARA ZA TRI MINUTA: Snažno se treslo u ovom delu Evrope
16. 09. 2026. u 07:34
PRVA FAZA ZAVRŠENA: Rat SAD i Irana ulazi u novu fazu?
15. 09. 2026. u 23:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)