IMA MRTVIH U STRAVIČNOJ SAOBRAĆAJCI: Automobil išao u kontra smeru, zakucao se u vozilo, pa podleteo pod kamion

SNIMAK sa zagrebačke obilaznice zabeležio je trenutak stravične saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba.

Foto: Jutjub printskrin/MUP HR

Na njemu se vidi beli automobil koji velikom brzinom vozi u suprotnom smeru na autoputu A3, a potom se silovito sudara sa vozilom koje mu je dolazilo u susret, nakon čega u njega udara i kamion.

Po svemu sudeći, nakon prvog sudara na beli automobil naleteo je kamion i potpuno ga smrskao, pri čemu je jedna osoba poginula, piše Index.

Iz zagrebačke policije potvrdili su za Index da su upoznati sa vožnjom u suprotnom smeru i postojanjem snimka, ali napominju da još uvek utvrđuju sve okolnosti i tačnu dinamiku nesreće. Prema dostupnim informacijama, HAK je uoči tragedije dobio dojavu i upozorio vozače na vozilo koje se kretalo u suprotnom smeru na obilaznici.

Fejsbuk stranica Granični prelaz Maljevac objavila je snimak iz kamiona za koji navodi da prikazuje vozača koji je vozio u suprotnom smeru.

Zbog nesreće na deonici između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok, u smeru Lipovca, saobraćaj je potpuno obustavljen. Formirale su se ogromne kolone - između Kosnice i Zagreba istoka kolona je duga pet kilometara, dok još pet kilometara automobili stoje između čvorova Jakuševec i Kosnica.

Sav saobraćaj se na čvoru Kosnica isključuje sa autoputa i preko Domovinskog mosta, Radničke ulice i Slavonske avenije preusmerava na čvor Zagreb istok, gde vozači ponovo mogu da se uključe na A3 ili A4.

U nesreći su, kako saznaje Index od policije, učestvovala dva teretna i tri putnička vozila.

Fotografije sa mesta događaja prikazuju razmere sudara. Beli automobil je od siline udara ostao potpuno smrskan i podvučen pod crveni kamion sa poluprikolicom, dok je tik uz njih zaustavljen i žuti kamion sa dizalicom.

Na terenu su sve dežurne službe, uključujući policiju, vatrogasce i Hitnu pomoć.

Nakon što je saobraćaj u potpunosti zaustavljen, čitaoci Indexa snimili su još jedan opasan incident u samoj koloni.

- U koloni sam zbog saobraćajne nesreće između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok. Jedan automobil je krenuo da vozi u suprotnom smeru po koridoru za Hitnu pomoć - javio je čitalac koji je poslao fotografije. Na njima se vidi srebrni Mercedes slovenačkih registarskih oznaka okrenut u suprotnom smeru, kako se kreće prostorom između zaustavljenih vozila koji je ostavljen za prolazak vozila hitnih službi.