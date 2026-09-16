LETELI SMO NA 18 METARA OD ZEMLJE, A ONDA SMO IZNENADA UDARILI: Iranski piloti otkrili kako su uništili bazu SAD sa 70 godina starim avionima

IRANSKI piloti Ratnog vazduhoplovstva izjavili su da su u iznenadnom napadu, izvedenom sa dva gotovo zastarela lovca F-5, uništili veliki broj američkih helikoptera i vratili se u bazu bez oštećenja.

Foto: Vikipedija CC4.0/Shahram Sharifi

Iranski piloti su naveli da su sa dva gotovo 70 godina stara lovca F-5 bombardovali važnu američku bazu i uništili veliki broj američkih helikoptera u misiji koju su opisali kao potpuno iznenađenje, piše iranska agencija Mehr.

Piloti su to izjavili na sastanku sa hodžatoleslamom Ahmadrezom Purkahanom, rukovodiocem pravosudne organizacije Oružanih snaga, koji je prisustvovao u ime šefa pravosuđa uoči Nedelje svete odbrane.

Piloti su rekli da su, nakon što su čuli vest o mučeničkoj smrti lidera Islamske revolucije i određenog broja studenata iz Minaba, odlučili da žestoko udare na neprijatelja. Naveli su da su dobili informacije da je neprijatelj skladištio velike količine opreme u jednoj od svojih važnih baza u susednoj zemlji, pa su 1. marta u zoru upućeni u napad sa dva gotovo 70 godina stara lovca F-5, koja se smatraju gotovo zastarelim.

Kako su naveli, da bi izbegli otkrivanje, morali su da lete na visini manjoj od 50 stopa, odnosno oko 18 metara iznad zemlje.

- Visina leta bila je toliko mala da su, prilikom prolaska između dva broda, palube brodova bile više od naših lovaca - rekli su piloti.

Naveli su da su, zahvaljujući Božjoj milosti, prolazeći kroz aktivne sisteme „Patriot“ i uz potpunu radio-tišu, stigli do ciljane baze potpuno neočekivano, dodajući da neprijatelj nije ni pomišljao da je takav napad moguć.

Piloti su rekli da su punom snagom bombardovali helikoptere raspoređene na poletno-sletnoj stazi i uništili veliki broj njih.

- Sve je to bila Božja milost; jasno smo videli Božju ruku u svemu ovome, jer smo imali osećaj da je svaka naša bomba obavila posao desetina bombi, a helikopteri su jedan za drugim eksplodirali - naveli su.

Prema njihovim rečima, neprijatelj je priznao uništenje samo 12 helikoptera, ali je stvarni broj uništenih letelica i žrtava bio znatno veći. Dodali su da su uspeli da se vrate u bazu bez i najmanjeg oštećenja.

Na povratku ih je, kako su naveli, pratio jedan F-16. Tokom potere, tri američka aviona F-15, koja su poletela iz baze u drugoj zemlji kako bi napala Iran, greškom su gađana i oborena od strane istog tog F-16 i sopstvenih sistema „Patriot“.

Prema njihovim rečima, na osnovu procene analitičkog centra AEI, operacija je nanela više od pet milijardi dolara štete američkoj infrastrukturi.

Piloti su naveli da su u bombardovanju korišćene unapređene, teške, precizne i razorne bombe i da su, zahvaljujući Božjoj milosti, napredni američki helikopteri uništeni u svojim hangarima pre nego što je neprijatelj uspeo da reaguje, dok je baza pretrpela ozbiljna oštećenja.

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