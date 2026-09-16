Svet

"KINESKI SPEJS EKS" PONOVO SE VINUO U SVEMIR: Sa broda lansirala raketu-nosač "Graviti-1" sa devet satelita (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 09. 2026. u 15:43

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KINA je danas sa mora uspešno lansirala raketu-nosač "Graviti-1" sa devet satelita, koji su postavljeni u planirane orbite.

КИНЕСКИ СПЕЈС ЕКС ПОНОВО СЕ ВИНУО У СВЕМИР: Са брода лансирала ракету-носач Гравити-1 са девет сателита (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Shanaka Anslem Perera

Raketa je lansirana kod obale Šangaja, a sateliti su postavljeni na orbitu visoku oko 800 kilometara, prenosi kineska agencija Sinhua.

Kineska kompanija "Orijen spejs", koja je razvila raketu, navodi da su ovim lansiranjem postavljeni novi kineski rekordi za pomorska lansiranja po težini tereta i visini orbite. Ukupna težina tereta premašila je tri tone, dok je orbita dostigla visinu od oko 800 kilometara.

Prema rečima proizvođača, "Graviti-1" je najmoćnija raketna instalacija na čvrsto gorivo na svetu.

Raketa "Graviti-1" do sada je izvela četiri pomorska lansiranja i sva su bila uspešna.

(rt.rs)

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