PESKOV UPOZORAVA: "Kijev ne garantuje bezbednost tankerima, stradaju brodovi i ljudi svih nacionalnosti"
KIJEV još nije spreman da garantuje bezbednost naftnih tankera; ne samo ruski već i strani brodovi pate, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
- Ovde moramo da obezbedimo bezbednu komercijalnu plovidbu i plovidbu za naftne tankere. Kijevski režim još uvek nije sklon da garantuje takvu bezbednost. I znate da ne pate samo naši naftni brodovi, već i oni koji pripadaju drugim zemljama. I tamo ginu ljudi svih nacionalnosti - rekao je Peskov novinarima.
(Ria Novosti)
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