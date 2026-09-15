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PESKOV UPOZORAVA: "Kijev ne garantuje bezbednost tankerima, stradaju brodovi i ljudi svih nacionalnosti"

D.D.

15. 09. 2026. u 17:02

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KIJEV još nije spreman da garantuje bezbednost naftnih tankera; ne samo ruski već i strani brodovi pate, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

ПЕСКОВ УПОЗОРАВА: Кијев не гарантује безбедност танкерима, страдају бродови и људи свих националности

foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia

- Ovde moramo da obezbedimo bezbednu komercijalnu plovidbu i plovidbu za naftne tankere. Kijevski režim još uvek nije sklon da garantuje takvu bezbednost. I znate da ne pate samo naši naftni brodovi, već i oni koji pripadaju drugim zemljama. I tamo ginu ljudi svih nacionalnosti - rekao je Peskov novinarima.

(Ria Novosti)

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