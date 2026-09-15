Svet

POLITIČKA SMRT KANCELARA IZVESNA: CDU saziva krizni sastanak zbog sve većeg pritiska na Merca

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 09. 2026. u 21:22

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RUKOVODSTVO nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) kancelara Fridriha Merca održaće u nedelju uveče krizni sastanak u Berlinu, na izbornoj večeri, kako bi razmotrilo najnovije rezultate pokrajinskih izbora i naredne korake stranke, dok se pojačavaju spekulacije o političkoj budućnosti nemačkog kancelara, javlja danas Dojče vele (DW).

ПОЛИТИЧКА СМРТ КАНЦЕЛАРА ИЗВЕСНА: ЦДУ сазива кризни састанак због све већег притиска на Мерца

dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

Izvršni odbor CDU-a sastaje se pod Mercovim predsedavanjem, a šire rukovodstvo savezne stranke trebalo bi da održi sastanak u ponedeljak, saopštila je portparolka CDU-a.

Očekuje se da će Merc od najviših stranačkih funkcionera zatražiti jasno iskazivanje podrške, u trenutku kada se pojačavaju kritike na račun njegovog rukovođenja.

Merc bi, prema ocenama DW-a, mogao da zatraži glasanje o poverenju.

Jedna od mogućnosti koja se navodno razmatra jeste da Merc zatraži izričitu potvrdu poverenja od rukovodstva stranke.

Pojavile su se spekulacije da bi uticajni funkcioneri CDU-a na pokrajinskom nivou mogli da pokušaju da smene sve nepopularnijeg kancelara.

Izvršni odbor CDU-a predstavlja najviše stranačko telo u užem rukovodstvu i u njemu su svi pokrajinski premijeri iz redova te stranke, pojašnjava Dojče vele.

Tanjug

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