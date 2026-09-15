ITALIJA ZA UKIDANJE MERA PROTIV USMANOVA: Posle prepirke o merama prema pojedincima rok za odluku EU o sankcijama Rusiji 22. septembar

KOMITET stalnih predstavnika EU prekinuo je rad u ponedeljak, posle prepirke u vezi sa obnavljanjem individualnih sankcija u Ruskoj Federaciji, a oko ruskih oligarha. Rok za isticanje sankcija je 15. septembar (ukupan spisak fizičkih lica i pravnih subjekata sada iznosi oko 2.600 imena), ali je - sve odloženo. Novi rok za odluku o sankcijama je 22. septembar u ponoć.

Foto: Unsplash/Antoine Schibler antoine_schibler

Tako su zbog unutrašnjih podela i različitih zahteva za uklanjanje sa crne liste ruskih rivrednika sankcije produžene za sedam dana, a rad privremeno zaustavljen „kako bi se državama članicama dalo više vremena da temeljno ispitaju predloge za obnovu“.

Ali, vest nije da u toj prepirci Slovačka traži da se uklone sa liste oligarsi Ališer Usmanov i Mihail Fridman, već da Italija poziva EU na ukidanje sankcija protiv ruskog oligarha Ališera Usmanova, ličnosti naklonjene Vladimiru Putinu. Zahtevu za skidanje sa crne liste Usmanova pridružile su se Francuska, Hrvatska i Mađarska.

-Italija je za kompromis, Italija ne podržava, niti je ikada podržavala, političko uklanjanje sa liste: pristup zemlje zasniva se na pravnoj utemeljenosti svakog pojedinačnog slučaja“ - objašnjavaju evropski diplomatski izvori odluku Rima da se pridruži tom zahtevu.

Prema zvaničnim razlozima EU, Usmanov je stavljen na crnu listu u februaru 2022, odmah posle početka rata u Ukrajini, jer ima bliske veze sa Vladimirom Putinom i podržavao je ličnosti umešane u kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine. On je uvek negirao sve optužbe, ali mere su uključile zamrzavanje imovine i zabranu putovanja.

Pregovori u Briselu će biti veoma složeni, ali odluka mora biti doneta za sedam dana, jer se prvi put očekuje da će produženje sankcija protiv Rusije biti na godinu dana, a ne na šest meseci. Obnavljanje zahteva nekih zemalja članica EU za uklanjaje Usmanova sa liste stoga rizikuje da izazove novi diplomatski sukob unutar Unije.

-Suočavamo se sa odlučnom konfrontacijom – objasnio je jedan evropski diplomata za „Fajnenšel tajms“.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski takođe se izjasnio protiv opoziva sankcija pojedincima.

Ališer Usmanov je rođen u Uzbekistanu 1953. dok je to bio deo Sovjetskog Saveza, a stekao je bogatsvo u sektorima rudarstva, metalurgije, telekominikacija i tehnologije. „Forbs“ mu procenjuje imovinu na 14 milijardi dolara, to ga svrstava među najbogatije u Rusiji. Uvek je osporavao optužbe i sankcije pred Evropskim sudovima. U martu 2025. Brisel je sa liste sankcija uklonio njegovu sestru Gulbahor Ismailovu.