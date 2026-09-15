AKO Poljska uđe u vojni sukob sa Rusijom, poljska državnost prestaće da postoji za dva do tri dana, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije Nikolaj Patrušev.

Foto: Tanjug/Shamli Zhumatov/Pool Photo via AP

Patrušev je prokomentarisao izjavu poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog, koji je rekao da bi zemlje članice NATO-a, uključujući Poljsku, brzo pobedile Rusiju u slučaju oružanog sukoba.

Govoreći o navodnoj vojnoj nadmoći Poljske nad Rusijom, Patrušev je ocenio da Sikorski, po svemu sudeći, nije svestan da bi Moskva, u slučaju ulaska Poljske u vojni sukob sa Rusijom, upotrebila čitav arsenal snaga i sredstava kojima raspolaže.

- Poljska državnost prestala bi da postoji za dva do tri dana - poručio je Patrušev.

Kako je istakao, u slučaju da Poljska uđe u vojni sukob sa Rusijom, Moskva će upotrebiti čitav arsenal snaga i sredstava kojima raspolaže.

- Govoreći o vojnoj nadmoći Poljske nad Rusijom, Sikorski, po svemu sudeći, nije svestan da će, u slučaju ulaska Poljske u vojni sukob sa Rusijom, naša zemlja upotrebiti čitav arsenal snaga i sredstava kojima raspolaže - upozorio je Patrušev.

(Sputnjik)