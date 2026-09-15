PATRUŠEV UPOZORIO POLJSKU: U sukobu sa Rusijom nestali biste za dva-tri dana
AKO Poljska uđe u vojni sukob sa Rusijom, poljska državnost prestaće da postoji za dva do tri dana, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije Nikolaj Patrušev.
Patrušev je prokomentarisao izjavu poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog, koji je rekao da bi zemlje članice NATO-a, uključujući Poljsku, brzo pobedile Rusiju u slučaju oružanog sukoba.
Govoreći o navodnoj vojnoj nadmoći Poljske nad Rusijom, Patrušev je ocenio da Sikorski, po svemu sudeći, nije svestan da bi Moskva, u slučaju ulaska Poljske u vojni sukob sa Rusijom, upotrebila čitav arsenal snaga i sredstava kojima raspolaže.
- Poljska državnost prestala bi da postoji za dva do tri dana - poručio je Patrušev.
Kako je istakao, u slučaju da Poljska uđe u vojni sukob sa Rusijom, Moskva će upotrebiti čitav arsenal snaga i sredstava kojima raspolaže.
- Govoreći o vojnoj nadmoći Poljske nad Rusijom, Sikorski, po svemu sudeći, nije svestan da će, u slučaju ulaska Poljske u vojni sukob sa Rusijom, naša zemlja upotrebiti čitav arsenal snaga i sredstava kojima raspolaže - upozorio je Patrušev.
(Sputnjik)
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