HOROR U ŠIBENIKU: Policija otkrila šta se dogodilo u apartmanu
U JEDNOM apartmanu u Šibeniku policija je na osnovu dojave Hitne pomoći noćas pronašla telo ubijenog muškarca i teško povređenu ženu.
Policija je na licu mesta utvrdila da je muškarac (28) preminuo od zadobijenih ubodnih rana, a povređena 22-godišnja ženska osoba prevezena je u bolnicu u Šibeniku zbog zadobijenih povreda opasnih po život.
Za ubistvo i povređivanje osumnjičen je muškarac (24), koji se nalazi u Opštoj bolnici u Šibeniku.
Nakon oporavka on će biti priveden na kriminalisyičko istraživanje.
Identitet ubijenog muškarca, povređene žene i osumnjičenog nije saopšten.
Na licu mesta je u toku uviđaj, a prema dosadašnjim rezultatima istrage, osumnjičeni muškarac se nalazio u istom apartmanu i od ranije je poznat Policiji šibensko-kninskoj.
(Tanjug)
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