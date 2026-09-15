Region

HOROR U ŠIBENIKU: Policija otkrila šta se dogodilo u apartmanu

T.J.

15. 09. 2026. u 10:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U JEDNOM apartmanu u Šibeniku policija je na osnovu dojave Hitne pomoći noćas pronašla telo ubijenog muškarca i teško povređenu ženu.

ХОРОР У ШИБЕНИКУ: Полиција открила шта се догодило у апартману

Foto: Printskrin/Jutjub/N1

Policija je na licu mesta utvrdila da je muškarac (28) preminuo od zadobijenih ubodnih rana, a povređena 22-godišnja ženska osoba prevezena je u bolnicu u Šibeniku zbog zadobijenih povreda opasnih po život.

Za ubistvo i povređivanje osumnjičen je muškarac (24), koji se nalazi u Opštoj bolnici u Šibeniku.

Nakon oporavka on će biti priveden na kriminalisyičko istraživanje.

Identitet ubijenog muškarca, povređene žene i osumnjičenog nije saopšten.

Na licu mesta je u toku uviđaj, a prema dosadašnjim rezultatima istrage, osumnjičeni muškarac se nalazio u istom apartmanu i od ranije je poznat Policiji šibensko-kninskoj.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Kamere snimile poslednje trenutke života krvnika sa Cetinja

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata

OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: "Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata"