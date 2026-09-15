HOROR U ŠIBENIKU: Policija otkrila šta se dogodilo u apartmanu

U JEDNOM apartmanu u Šibeniku policija je na osnovu dojave Hitne pomoći noćas pronašla telo ubijenog muškarca i teško povređenu ženu.

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Policija je na licu mesta utvrdila da je muškarac (28) preminuo od zadobijenih ubodnih rana, a povređena 22-godišnja ženska osoba prevezena je u bolnicu u Šibeniku zbog zadobijenih povreda opasnih po život.

Za ubistvo i povređivanje osumnjičen je muškarac (24), koji se nalazi u Opštoj bolnici u Šibeniku.

Nakon oporavka on će biti priveden na kriminalisyičko istraživanje.

Identitet ubijenog muškarca, povređene žene i osumnjičenog nije saopšten.

Na licu mesta je u toku uviđaj, a prema dosadašnjim rezultatima istrage, osumnjičeni muškarac se nalazio u istom apartmanu i od ranije je poznat Policiji šibensko-kninskoj.

(Tanjug)

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