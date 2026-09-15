LAVROV O DVOSTRUKIM ARŠINIMA ZAPADA: Mnogo je primera poput Kosova i Metohije...
UKRAJINSKA kriza je dobar primer na osnovu kog se može izučavati kako Zapad stalno zanemaruje svoje međunarodne obaveze, izjavio je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije i podsetio na dvostruke standarde Zapada u vezi sa Kosovom i Metohijom.
On je ukazao da Zapad isključivo selektivno tumači Povelju UN, kao što je to bilo u slučaju sa Kosovom i Metohijom.
- Zapad voli da tumači Povelju UN, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Trebalo je da otkinu KiM od Srbije, jednostrano su proglasili nezavisnost i rekli da je to pravo naroda na samoopredeljenje. Kada je kroz nekoliko godina održan referendum na Krimu, a na KiM nije bilo nikakvog referenduma, tamo su rekli da na Krimu nije u pitanju pravo ljudi na samoopredeljenje, već da tamo treba da prednjači princip teritorijalnog integriteta Ukrajine. Na svakom koraku, svuda ima mnoštvo takvih primera - rekao je Lavrov.
Od 2014. godine, Zapad zatvara oči na to da kijevski režim uništava sve što je rusko, istakao je Lavrov, između ostalog.
Zapad nikada nije poštovao suverenu jednakost zemalja i uvek je pronalazio način da se meša u unutrašnje stvari drugih država, podvukao je Lavrov.
(RT Balkan)
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