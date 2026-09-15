ORUŽJE U ZEMLJINOJ ORBITI: SAD prvi put priznale raspoređivanje ofanzivnih sistema u svemiru

SJEDINjENE Američke Države prvi put su priznale da su u Zemljinoj orbiti rasporedile ofanzivno oružje.

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Govoreći u ponedeljak na Konferenciji o vazdušnom, svemirskom i sajber ratovanju, sekretar američkog Ratnog vazduhoplovstva Troj Mejnk izjavio je da je to oružje neophodno za zaštitu američkih snaga od „pretnji koje se razvijaju“.

On nije precizirao kakve su mogućnosti tog oružja, niti kada je ono postavljeno u orbitu.



Američki zvaničnici do sada su govorili samo o namerama da ojačaju vojne kapacitete u svemiru, ukazujući na ruske i kineske programe namenjene napadima na američke satelite i ometanju njihovog rada u slučaju vojnog sukoba.

Administracija Donalda Trampa ranije je navela da će planirani sistem „Zlatna kupola“, namenjen presretanju raketa i drugih pretnji teritoriji SAD, imati i svemirsku komponentu, uključujući rakete-presretače.

Sovjetski Savez i Sjedinjene Američke Države potpisali su 1967. godine Sporazum o svemiru, kojim je zabranjeno postavljanje oružja za masovno uništenje u svemiru. Sporazum je otvoren za pristupanje i drugim državama.

Međutim, ta zabrana ne odnosi se na konvencionalne vrste naoružanja, a Rusija, Kina i SAD poslednjih godina razvijale su različita sredstva koja omogućavaju napade na protivničke satelite, ključne za komunikaciju, izviđanje i navigaciju.

