U SEKTORU Burluk, ruske jedinice već duže vreme napreduju u oblasti istočno od Volčanska između glavne protivnikske odbrambene linije i državne granice.

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Tamo su ruske snage uspele da formiraju „kotao“ površine skoro 400 kvadratnih kilometara, koji se sada postepeno smanjuje.

Nedavno je objavljeno da su naselja Široke i Ševčenkove oslobodile jedinice 83. motostreljačkog puka, 69. motostreljačke divizije i 6. gardijske kombinovane armije grupe „Sever“. Pre toga, ruske trupe su zauzele još nekoliko sela. Kako napreduju, situacija za Protivnika se značajno pogoršava, uprkos tome što ukrajinski izvori nastavljaju da negiraju okruženje.

Ilustracija telegram rybar

Do sada je iz ovog pravca primljeno vrlo malo objektivnih snimaka praćenja, a oni uglavnom uključuju udare na okružene jedinice ukrajinskih oružanih snaga. Protivnik još uvek ima rezerve u ovom pravcu, tako da su, kao minimum, mogući pokušaji da se oslobode opkoljenih snaga.

Oslobađanje tako značajne teritorije omogućiće ruskim trupama da poboljšaju otkrivanje i presretanje dronova koji lete iznad Belgorodske oblasti prema regionima Centralne Rusije. Iako će se vazdušni napadi u svakom slučaju nastaviti, uspesi ovde predstavljaju značajan teritorijalni dobitak koji su ostvarili borci grupe snaga „Sever“.

ZATEZANjE OBRUČA

Jedinice grupe snaga „Sever“ u Harkovskoj oblasti „nastavljaju da zatežu prsten“ oko trupa UOS i „proširuju spoljnu zonu kontrole“, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Konkretno, u proteklih 24 sata, u zoni okruženja oslobođeno je selo Širokoe, a u toku su aktivne borbe za oslobođenje sela Mala Volčja. Ovo je objavljeno u dnevnom izveštaju o napretku specijalne vojne operacije.

Vojske grupe „Sever“ su takođe izvršile masovne vatrene napade na neprijateljsko osoblje i tehniku u blizini sela Ribalkino i Buzovo. Pored toga, uništavaju se opkoljene formacije Grupe za specijalne operacije u blizini sela Olhovatka.

U proteklih 24 sata, Grupa za specijalne operacije je izgubila do 60 vojnika i jedan oklopni transporter pokušavajući da se probije iz okruženja u blizini sela Černoje. Od početka meseca, u zoni okruženja uništeno je do 460 neprijateljskih vojnika, 13 oklopnih vozila, osam pikapa, 13 terenskih vozila i 21 robotski sistem na zemlji. Štaviše, kao rezultat odlučnih akcija za proširenje spoljne zone kontrole, oslobođeno je selo Ševčenkove (Harkovska oblast), a neprijateljske snage u blizini sela Novooleksandrivka i Prikolotne (Harkovska oblast) su napadnute i razbijene. Udari su takođe izvršeni po jedinicama motorizovane pešadijske brigade i jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine u blizini sela Martinovka i Černoglazovka (Harkovska oblast). U Sumskoj oblasti izvršeni su udari po ljudstvu i tehnici dve brigade teritorijalne odbrane u blizini sela Bojaro-Ležači, Barilivka i Radkivka.

Ukupno, u zoni odgovornosti grupe „Sever“ tokom proteklih 24 sata, neprijatelj je izgubio do 200 vojnika, američki oklopni transporter M113, dva oklopna borbena vozila, 14 vozila, jedno artiljerijsko oruđe i deset kopnenih robotskih sistema.

(Ribar/russian.rt.com)