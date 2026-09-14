Politika

SASTANAK U ZEMUNU KOJI JE MOGAO DA PROMENI TOK SRPSKE ISTORIJE: Šešelj otkrio šta su mu nudili Legija, Spasojević i Kum

Novosti online

14. 09. 2026. u 23:59

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PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da su dva-tri dana pred njegov odlazak u Hag kod njega došli Legija, Dušan Spasojević i Kum.

САСТАНАК У ЗЕМУНУ КОЈИ ЈЕ МОГАО ДА ПРОМЕНИ ТОК СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ: Шешељ открио шта су му нудили Легија, Спасојевић и Кум

Foto: V. Danilov

- Nudili su mi da ne idem u Hag, da me oklopnim vozilom vode u Kulu, u sedište Crvenih beretki i da mi Šesta flota tamo ne može ništa, a ja sam njih ubeđivao zašto je dobro za srpski narod da ja idem u Hag - rekao je Šešelj za TV Prva.

Lider radikala je rekao da je imao samopouzdanje i da je verovao da će da pobedi Hag.

- Posle ubistva Đinđića bi me (dosmanlije) uhapsili i ubili na licu mesta. Rekli bi da sam pružao otpor - kazao je Šešelj.

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