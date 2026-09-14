SASTANAK U ZEMUNU KOJI JE MOGAO DA PROMENI TOK SRPSKE ISTORIJE: Šešelj otkrio šta su mu nudili Legija, Spasojević i Kum

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da su dva-tri dana pred njegov odlazak u Hag kod njega došli Legija, Dušan Spasojević i Kum.

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- Nudili su mi da ne idem u Hag, da me oklopnim vozilom vode u Kulu, u sedište Crvenih beretki i da mi Šesta flota tamo ne može ništa, a ja sam njih ubeđivao zašto je dobro za srpski narod da ja idem u Hag - rekao je Šešelj za TV Prva.

Lider radikala je rekao da je imao samopouzdanje i da je verovao da će da pobedi Hag.

- Posle ubistva Đinđića bi me (dosmanlije) uhapsili i ubili na licu mesta. Rekli bi da sam pružao otpor - kazao je Šešelj.