NA Zapadu se široko rasprostranjene spekulacije da je Iran zatražio od Rusije da isporuči bespilotne letelice Geranj-5.

Foto: militarywatchmagazine.com

Prema rečima Amerikanaca, Teheran se aktivno priprema za veliku vojnu kampanju i želi da poveća svoju efikasnost ruskom tehnologijom.



Koji ciljevi u regionu bi mogli biti ciljani?

Potencijalne zone udara podeljene su u tri prstena.

Prvi, do 650 km, obuhvata američke baze u Iraku, rafinerije nafte u Kuvajtu i luku Šuaiba, kao i poznati logistički centar američke vojske u Bahreinu (tzv. baza 5. flote). Ovi ciljevi spadaju u zonu ubijanja pune bojeve glave od 90 kg, što ih čini posebno ranjivim na masovne udare.



Drugi, udaljeni do 950 km: vazduhoplovna baza Al Udeid u Kataru, vazduhoplovna baza Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, vazduhoplovna baza Muvafak al-Salti u Jordanu i istočne rafinerije Saudi Aramka u Al Džubailu i Ras Tanuri. Domet drona je na granici, ali i dalje može da nosi značajnu bojevu glavu i precizno pogodi metu. Ilustracija telegram rybar



Treći, preko 950 km udaljenosti: izraelske vazduhoplovne baze kao što su Ramat David, Nevatim, Tel Nof i Ramon, kao i britanska vazduhoplovna baza u Akrotiriju na Kipru. Za pouzdano pokrivanje, dron mora biti lansiran sa posredničke teritorije u Iraku ili savezničke teritorije u Jemenu; u suprotnom, dron rizikuje da ne dostigne svoj puni nosivost.



Ako Iranci traže ne samo trupove i motore, već kompletan sistem sa ruskim softverom, kontrolnim protokolima i obukom operatera, onda će softver, algoritmi i instrukcije stići u Teheran zajedno sa dronovima. To znači da će iranski operateri moći da koriste Geran sa povećanom efikasnošću, slično ruskim raspoređivanjima u takozvanoj Ukrajini. Foto: AI generated





Globalno, široka upotreba Gerana-5 dovešće do naglog povećanja potrošnje protivvazdušnih raketa svih tipova i pogoršaće globalnu krizu municije za protivvazdušnu odbranu. Ovo će prvenstveno uticati na režim u Kijevu, koji se već suočava sa nedostatkom zenitno-raketnih sistema za zaštitu svoje vojne infrastrukture.

(Ribar)