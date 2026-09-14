VEROVALI ILI NE: Nemački planinar preživeo pad sa 100 metara u Tirolskim Alpima u Austriji
NEMAČKI planinar (31) preživeo je pad sa 100 metara u Tirolskim Alpima, na zapadu Austrije ali je teško povređen i životno je ugrožen, saopštila je danas austrijska policija.
Univerzitetska bolnica u Insbruku je saopštila da je planinar iz Bavarske u kritičnom stanju, i da je smešten na odeljenju intenzivne nege, prenosi Špigel.
Planinar se u subotu uveče spuštao sa 3.053 metra visoke Unutrašnje Veteršpice u Štubajskim Alpima a na strmom delu je izgubio ravnotežu i pao je niz strmu, kamenitu padinu.
Policija je saopštila da su pored njega bila još dva planinara koji su, iako nisu mogli da se spuste do povređenog muškarca, odmah obavestili spasilačke službe.
Nemačkog planinara su pronašle spasilačke službe i on je helikopterom prebačen u bolnicu u Insbruku.
(Tanjug)
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