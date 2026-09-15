PREGOVORI delegacija Rusije i Ukrajine u prisustvu Amerikanaca počeće u oktobru.

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Pripreme startuju pošto se 20. septembra završe parlamentarni izbori u Rusiji i predsednik Vladimir Putin odredi članove pregovaračke delegacije. To su potvrdili u Kremlju, a da se mogu obnoviti pregovori već narednog meseca ocenjuje i lider Ukrajine Vladimir Zelenski. Najverovatnije će se razgovori održati u Abu Dabiju.

Nasledni princ Haled bin Mohamed bin Zajed je u komunikaciji sa Putinom u Nju Delhiju potvrdio spremnost da Arapski Emirati budu domaćini pregovora Rusije i Ukrajine kao što su bili i ranije. To je potvrdio Putinov pomoćnik Jurij Ušakov. I rukovodstvo Turske je ponudilo da bude domaćin pregovora, ali zasada je Abu Dabi u prednosti.

Do kraja septembra, Zelenski želi da se sretne sa predsednikom SAD Donaldom Trampom kako bi od njega dobio podršku. Zelenski veruje da Tramp može da napravi pritisak na Putina da se do mirnog dogovora dođe na uslovima koje je odredio Kijev.

Rukovodilac CIA mirotvorac? AMERIČKI predsednik Tramp izjavio je da se rukovodilac CIA Džon Retklif uključio neposredno pregovornom procesu oko ključnih pitanja mirnog rešenja konflikta u Ukrajini. Tramp je visoko ocenio Retklifovu aktivnost, koji je nedavno boravio u Moskvi, gde je razgovarao sa Sergejom Nariškinom, direktorom Ruske obaveštajne službe. Osim toga, Tramp je pohvalio i rad dvojice specijalnih predstavnika Stiva Vitkofa i svog zeta Džareda Kušnera.

Već sad se može reći da je ta želja nerealna, jer je ruska vojska u ofanzivi i Putin namerava da ratom ostvare ciljeve zadate pre početka specijalne vojne operacije. Zelenski takođe veruje da Tramp može da utiče da Rusi prestanu da raketiraju i gađaju dronovima ukrajinske luke na Crnom moru, kao i energetske objekte.

U Moskvi kažu da su oni spremni za ozbiljne mirovne pregovore, ali smatraju da Zelenski želi samo primirje da bi se bolje naoružao i popunio svoje jedinice. Zbog toga će ruska vojska nastaviti ofanzivu da bi oslobodila ceo Donbas. Rukovodilac ukrajinske predsedničke administracije Kiril Budanov, ranije šef Vojne obaveštajne službe, kaže da u Kijevu pripremaju novu rundu pregovora sa Rusima i da se ukrajinsko rukovodstvo mora pomiriti sa time da ih nikada neće primiti u NATO.

Šef frakcije vladajuće partije u ukrajinskom parlamentu Sluga naroda David Arahamija, ranije i rukovodilac pregovaračkog tima, uveren je da će pregovori početi kad završe izbori u Rusiji, najverovatnije početkom oktobra.

Donalda ubedili saradnici DONALD Tramp traži od Vladimira Zelenskog da prestane da gađa ruske rafinerije, "jer se tako stvara nestašica dizela na svetskom tržištu". Saradnici su ubedili Trampa da su nestašica i rast cena dizela posledica sukoba Ukrajine i Rusije i da to nije uzrokovano krizom na Bliskom istoku. Tramp je to kazao novinarima za vreme posete Irskoj. Minule nedelje prosečna cena dizela dostigla je u SAD prvi put u istoriji šest dolara za galon, a u Kaliforniji čak osam. Ukrajinci su dronovima oštetili oko 40 odsto kapaciteta ruskih rafinerija, što je izazvalo nestašicu goriva u Rusiji, pa je vlada zabranila izvoz derivata najmanje do 1. januara. Rusija je prisiljena da uvozi gorivo iz Kazahstana. Vladimir Putin ocenjuje da su problemi sa benzinom i dizelom u Rusiji privremeni i da će se situacija uskoro stabilizovati.

- Moramo ponovo uspostaviti regularni pregovarački proces u jednom gradu u kom bi učestvovale stalne ekipe s obeju strana. To je jedini način da se dostigne dogovor o miru - kaže Arahamija, koji je bio na pregovorima 2022, kad je već bio postignut dogovor i ostali su samo neki detalji da se preciziraju.

Čak su tada parafirani postignuti dogovori, ali kad su se pregovarači vratili iz Turske u Kijev, tamo je stigao Boris Džonson, tadašnji britanski premijer, koji je nagovorio Zelenskog da prekine pregovore sa Rusima i nastavi rat i uz pomoć Zapada nanese Rusiji veliki "strateški poraz". To je bila kobna greška Zelenskog zbog koje je poginulo i ranjeno veoma mnogo ljudi, napravljena je i ogromna materijalna šteta. Naravno, Džonson je pokušao da demantuje Davida Arahamiju tvrdeći kako je on samo rekao Zelenskom kako će Britanija pomagati Ukrajinu ako ona nastavi rat.

Novost u odnosu na prethodne pregovore je to što je Zelenski shvatio da Ukrajina ne može da uđe u NATO i zadovoljio bi se američkim garancijama bezbednosti kad se potpiše dogovor o miru. O tome je otvoreno govorio tokom nedavnog boravka u Kanadi. Što se tiče želje Zelenskog da se napravi tampon-zona u kojoj bi bili vojnici zapadnih zemalja to nije realno, jer se tome protivi Moskva, a Putin poručuje da bi to bio povod za novi rat.

Rusija će u OEBS izneti činjenice RUSIJA će u organizaciji OEBS izneti činjenice koje zapadne elite kriju od javnosti, uključujući one koje se odnose na ukrajinski režim, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri toj organizaciji Dmitrij Poljanski.

- Konkretnim primerima pokazati štetnost politike koju zapadne zemlje i dalje vode prema Rusiji - kazao je Poljanski za Sputnjik i dodao da je OEBS veoma pogodna platforma za iznošenje činjenica koje zapadne elite skrivaju od svoje javnosti. Poljanski je naveo da su tokom letnje pauze u radu OEBS, Kijev i njegovi pokrovitelji počinili niz novih zločina. Po njegovim rečima, Vladimir Zelenski je svesno izabrao kurs ka eskalaciji, dok su njegovi sponzori uživali u napadima ukrajinskih snaga na civilne objekte.

Tramp je svestan da će pregovori biti teški, jer kako on kaže "Zelenski i Putin mnogo mrze jedan drugoga". Međutim, postoje drugi razlozi gde su pozicije jako konfrontirane. Rusi će insistirati da se poništi ukrajinski zakon o zabrani ruskog jezika. Tražiće i da se ukine zakon o zabrani kanonske pravoslavne crkve. I treće, da se zabrane sve neonacističke organizacije poput "Azova". To Zelenski ne može da ostvari, jer će ga fizički likvidirati nacionalisti kojima je on nedavno delio ordene heroja Ukrajine.