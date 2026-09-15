SVE SAM PROMENIO: Željko Vasić slavi 25 godina karijere na potpuno drugačiji način (FOTO)
ZA veliki jubilej, 25 godina karijere, pop pevač Željko Vasić 7. novembra priprema koncert u Plavoj dvorani Sava centra kakav do sada nije imao.
U Plavoj dvorani, na najlepšoj sceni u regionu, Vasić će 7. novembra nastupiti sa čak 25 muzičara. Kaže da je promenio kompletan koncept nastupa, muziku, produkciju i vizuelni identitet.
- Promenio sam sve. Prilagodio sam ga nečemu što se danas sluša u svetu, nekoj vrsti "high class" produkcije i zvuka - kaže pevač i dodaje:
- Ogroman je prostor i daje mnogo prostora za vizuelnost. Ja sam vizuelni tip, takva mi je i muzika", objašnjava Vasić. Kao najveće uzore izdvaja Stinga i grupu "The Police", dok domaću scenu i mlađe kolege, priznaje, manje prati, "bavim se sobom".
Uoči koncerta stigao je i spot za novu pesmu "Cimet i med". To je prva od četiri najavljene numere, svaka drugačijeg stila. Druga izlazi 16. septembra, a još dve stižu u oktobru.
Kratko i duhovito, Vasić poručuje da na koncertu dueta neće biti, osim ako ne nastanu spontano.
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