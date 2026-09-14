Politika

VUČIĆ PRIMIO AKREDITIVNA PISMA AMBASADORA AZERBEJDŽANA: Poželeo sam mu srdačnu dobrodošlicu

В.Н.

14. 09. 2026. u 11:32

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je danas akreditivna pisma ambasadora Republike Azerbejdžan Tahira Tagizadea i izrazio uverenje da će se nastaviti dinamičan razvoj strateških i tradicionalno prijateljskih odnosa dve zemlje, koje dodatno učvršćuje i uzajamna podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu.

ВУЧИЋ ПРИМИО АКРЕДИТИВНА ПИСМА АМБАСАДОРА АЗЕРБЕЈЏАНА: Пожелео сам му срдачну добродошлицу

Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

- Poželeo sam novoimenovanom ambasadoru Azerbejdžana srdačnu dobrodošlicu i izrazio uverenje da će se i tokom njegovog mandata nastaviti dinamičan razvoj strateških i tradicionalno prijateljskih odnosa naših zemalja, koje dodatno učvršćuje i uzajamna podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu, kao jednom od temelja međusobnog poverenja - naveo je Vučić na Instagramu.

Vučić je istakao da o bliskim vezama Srbije i Azerbejdžana svedoče intenzivan politički dijalog i učestali susreti zvaničnika na svim nivoima, dok je poslednja poseta predsednika Ilhama Alijeva Beogradu, kada je održana i prva sednica Saveta za strateško partnerstvo, otvorila novo poglavlje u odnosima.

- Pored snažnog partnerstva u oblastima energetike i infrastrukture, naglasio sam značaj širenja bilateralne saradnje i na trgovinsku razmenu, investicije, kulturu, obrazovanje i turizam, a posebno sam ponovio zahvalnost Azerbejdžanu na potvrdi učešća na predstojećoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu - naveo je Vučić.

Vučić je zamolio ambasadora da uputi najsrdačnije pozdrave predsedniku Alijevu, čije, kako je naveo, mudro vođstvo i iskrena naklonost prema Srbiji ostaju jedan od stubova sveukupnih odnosa dve zemlje.

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