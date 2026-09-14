KLJUČA NA ISTOČNOM KRILU NATO! Nemačka 45. oklopna brigada ide u Litvaniju – Pistorijus šokirao porukom!

NEMAČKI ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je danas da će u Litvaniji do kraja naredne godine biti stacionirana nemačka 45. Oklopna brigada, čime će Bundesver garantovati bezbednost Litvanije, kao i da pripadnici vojske mogu da očekuju premeštaje.

Foto Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

-Sa stalnim stacioniranjem 45. Oklopne brigade u Litvaniji, preduzeli smo misiju koja je bez presedana u istoriji Bundesvera", navodi se u naređenju koje je prosleđeno nemačkim vojnicima, i dodaje se da Bundesver time garantuje bezbednost Litvanije i pokazuje se kao pouzdan partner, što takođe služi za očuvanje "mira i slobode za narod u Nemačkoj, prenosi Špigel.

Pistorijus je prvobitno planirao da brigadu u Litvaniji popuni isključivo dobrovoljcima i pokrenuo je opsežan program regrutacije ali do danas nije primljen dovoljan broj dobrovoljaca, posebno za regrutovano osoblje i određene specijalizovane jedinice.

Uprkos intenzivnim naporima za regrutovanje, nemačke oružane snage još nisu pronašle dovoljno dobrovoljaca za brigadu, koja bi trebalo da bude operativna do kraja 2027. godine.

Prema Ministarstvu, iako je 80 odsto od približno 5.000 pozicija u brigadi već popunjeno, postoje neka "područja u kojima ima nedostataka", pre svega informativno-telekomunikacionih tehničara, specijalista za održavanje tenkova i medicinskih sestara, koji treba da budu poslati u Litvaniju.

Pistorijus je ranije saopštio da je odlučio da, kao odgovor na agresivan stav Rusije i invaziju na Ukrajinu, trajno stacionira borbeno spremnu i potpuno opremljenu vojnu jedinicu u Litvaniji, što će uključivati skoro 5.000 vojnika i 200 civilnih službenika koji će biti stacionirani tamo do kraja 2027. godine.

Stalne baze se trenutno ubrzano uspostavljaju u Rudninkaju i Rukli, blizu granice sa Belorusijom.

Izvori iz Bundesvera su za Špigel rekli da je Pistorijus, mešto manje od godinu dana pre stalnog raspoređivanja nemačke borbene brigade u Litvaniji, suprotno prvobitnom planu, odlučio da prethodno pošalje nekoliko stotina vojnika u tu zemlju, koja predstavlja istočni bok NATO.

Prema izvorima, Ministarstvo odbrane razmatra slanje u Litvaniju oko 570 muškaraca i žena, pripadnika nemačke vojske.

Litvanija se graniči sa ruskom baltičkom eksklavom Kalinjingrad i Belorusijom a od ruskog napada na Ukrajinu, zemlja je često izložena sumnjivim preletima dronova, za šta Litvanija smatra Rusiju odgovornom.

Prema vladinim izvorima, litvanska vojna obaveštajna služba ima informacije koje ukazuju na to da Rusija možda razmatra napade dronovima na kritičnu infrastrukturu u baltičkim državama.

(Tanjug)

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