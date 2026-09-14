Svet

TRAMPOVA PORUKA SVETU I PROTIVNICIMA! "Pravimo više ELITNOG ORUŽJA nego ikada u istoriji!"

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 09. 2026. u 20:06

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je "upravo primio izveštaj da Sjedinjene Države proizvode više izuzetnog i elitnog oružja nego ikada" u američkoj istoriji.

ТРАМПОВА ПОРУКА СВЕТУ И ПРОТИВНИЦИМА! Правимо више ЕЛИТНОГ ОРУЖЈА него икада у историји!

Foto: Rebecca Noble/Getty images/Profimedia, Depositphotos/aapsky/NewAfrica

Tramp je, u objavi na platformi Truth Social rekao da se oružje koje se proizvede u SAD "svakodnevno isporučuje" američkim snagama "na Bliskom istoku i šire".

-Fabrike naših odbrambenih kompanija rade non-stop, dok sve istovremeno grade, u proseku, četiri do do novih fabrika velikih razmera! Primarni fokus ove proizvodnje bili su 'patrioti', THAAD sistemi, 'tomahavci' i drugi standardni raketni sistemi, kojih već imamo veliki broj na lageru, istakao je Tramp.

Neki američki vojni zvaničnici su u prethodnom periodu upozoravali da SAD imaju nedostatak municije, od rata sa Iranom koji je počeo krajem februara, nakon čega je Tramp uputio vojnoj industriji zahtev da poveća svoju proizvodnju oružja i municije.

(Tanjug)

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