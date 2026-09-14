TRAMPOVA PORUKA SVETU I PROTIVNICIMA! "Pravimo više ELITNOG ORUŽJA nego ikada u istoriji!"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je "upravo primio izveštaj da Sjedinjene Države proizvode više izuzetnog i elitnog oružja nego ikada" u američkoj istoriji.
Tramp je, u objavi na platformi Truth Social rekao da se oružje koje se proizvede u SAD "svakodnevno isporučuje" američkim snagama "na Bliskom istoku i šire".
-Fabrike naših odbrambenih kompanija rade non-stop, dok sve istovremeno grade, u proseku, četiri do do novih fabrika velikih razmera! Primarni fokus ove proizvodnje bili su 'patrioti', THAAD sistemi, 'tomahavci' i drugi standardni raketni sistemi, kojih već imamo veliki broj na lageru, istakao je Tramp.
Neki američki vojni zvaničnici su u prethodnom periodu upozoravali da SAD imaju nedostatak municije, od rata sa Iranom koji je počeo krajem februara, nakon čega je Tramp uputio vojnoj industriji zahtev da poveća svoju proizvodnju oružja i municije.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Preporučujemo
AMERIKA JE DOBILA VELIKO "NE"! Iranski general ima poruku za svet: Ovo je novi model otpora
06. 09. 2026. u 18:33
Porođaj počeo čim je avion poleteo: Žalja rodila dečaka u biznis klasi
2026-09-14 14:30:00
Gvozdeni dron-vojnik u Ukrajini: Ostao bez noge, a ovo je njegova priča
2026-09-14 11:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)