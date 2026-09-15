DEO MUZEJA GRADA BIĆE DOSTUPAN TOKOM "EKSPA" : Velika rekonstrukcija u Resavskoj ulici menja kulturnu mapu prestonice

IZA zastora sa oslikanim prozorima i ornamentima stare fasade u Resavskoj ulici odjekuju bušilice, rade majstori, montiraju se instalacije, a zidovi se oblažu gipsanim pločama. Nekadašnja Vojna akademija, jedno od upečatljivijih istorijskih zdanja u centru prestonice, polako dobija novi život - ovde nastaje budući dom Muzeja grada Beograda, koji će po završetku radova biti najveći muzej u Srbiji. Najnoviji planovi predviđaju fazno otvaranje, deo muzeja trebalo bi da bude dostupan tokom "Ekspa 2027", dok se završetak celog kompleksa očekuje 2028. godine.

Foto: Tanjug/Aleksandra Orlić

Na gradilištu se trenutno radi na vodovodnim i elektroinstalacijama, kao i na unutrašnjim pregradama, a cilj je da do kraja godine bude završena takozvana siva faza. Potom sledi jedan od najzahtevnijih delova posla - uređenje enterijera i priprema prostora za muzejske postavke.

Za Beograd, međutim, ovo nije samo još jedna velika rekonstrukcija. Muzej grada Beograda osnovan je 1903. godine, ali više od jednog veka nije imao centralnu zgradu koja bi mogla da objedini njegove bogate zbirke. Predmeti, legati i postavke godinama su bili raspoređeni na više adresa, dok veliki deo fonda nije bio stalno dostupan publici. U Resavskoj bi ta priča trebalo konačno da se promeni.

Muzej, međutim, neće biti samo niz izložbenih sala. U kompleksu će biti depoi, konzervatorske radionice, biblioteka, prostorije za kustose, sale za sastanke i prezentacije, multifunkcionalna sala, prodavnica, suvenirnica i kafeterija sa terasom. I unutrašnje dvorište postaće deo javnog prostora, sa površinama za izlaganje i amfiteatralnim delom namenjenim kulturnim programima.

Tako će se nekada zatvoreni vojni kompleks u srcu grada pretvoriti u prostor kroz koji će moći da se prođe kroz hiljade godina istorije Beograda - od praistorije i antičkog Singidunuma do modernog grada.

Vrednost 44 miliona evra REKONSTRUKCIJOM i dogradnjom nekadašnje Vojne akademije nastaje kompleks od čak 17.400 kvadratnih metara. U njemu će biti obezbeđeni savremeni uslovi za čuvanje, zaštitu i predstavljanje više od 150.000 muzejskih predmeta. Vrednost projekta procenjena je na oko 44 miliona evra, finansijer je Grad Beograd, dok je investitor gradski Sekretarijat za investicije.

Koliko se na novi dom čekalo najbolje govori podatak da Muzej grada Beograda svoje zbirke prikuplja još od 1903. godine. Jelena Medaković, sada gradska sekretarka za kulturu, a dugogodišnja direktorka ove ustanove, istakla je da će predmeti po završetku projekta prvi put biti objedinjeni u tematski organizovanim celinama.

Ona je ranije ovaj poduhvat ocenila i kao najveću investiciju u beogradsku kulturu od izgradnje Muzeja savremene umetnosti 1965. godine.

- Muzej grada Beograda od 1903. godine čeka taj projekat - rekla je Medakovićeva za medije, dodajući da će ulaskom u novu zgradu početi "pravi muzejski život" kakav Beograđani danas imaju priliku da vide u velikim evropskim prestonicama.

Prema podacima Grada, sama zgrada je rekonstrukcijom sa oko 13.000 "porasla" na 17.400 kvadrata, a posetiocima će biti dostupan i otvoreni deo kompleksa. Medakovićeva je ranije isticala da je namera da se za vreme "Ekspa 2027" u ovom prostoru već dočekuju posetioci.