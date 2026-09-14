KANADA OKREĆE LEĐA AMERICI? Karni otkrio veliki plan sa EU
KANADSKI premijer Mark Karni izjavio je da Kanada teži bliskosti sa Evropskom unijom (EU) kako bi smanjila zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država (SAD), ali da nema ambiciju da postane član EU.
- Delimo iste vrednosti, imamo iste prioritete i imamo veoma komplementarne snage - kazao je Karni novinarima, a preneo Dojče vele.
Vol strit džornal nedavno je objavio da Karni istražuje mogućnost da Kanada postane "pridruženi član" EU bloka. Kanadski premijer dolazi u posetu Francuskoj ove nedelje, a planirano je da u Strazburu održi govor u Evropskom parlamentu.
Kanada je prva država koja nije članica EU, a pridružila se programu nabavke odbrane ovog bloka.
U međuvremenu, Montreal se priprema da bude domaćin samita EU-Kanada, na kojem će, prema Karnijevim rečima, početi razgovori o izgradnji "mnogo čvršćeg i dubljeg ekonomskog i bezbednosnog partnerstva".
Sve veća bliskost Kanade sa EU dešava se u trenutku kada se ta zemlja nalazi usred trgovinskog rata sa SAD, koje su bile njen najveći trgovinski partner i sused.
(Tanjug)
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