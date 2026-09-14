NUKLEARNA POLITIKA IRANA OSTAJE NEPROMENJENA Bagei: Posle učestalih napada raspraave o nuklearnom odvraćanju su normalne

PORTPAROL Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagei izjavio je danas da nuklearna politika Irana ostaje jasna i nepromenjena, a rasprave o nuklearnom odvraćanju, kako je naveo, potpuno su prirodne nakon učestalih napada i činova sabotaže usmerenih protiv nuklearnih postrojenja u zemlji.

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On je, na redovnoj konferenciji za novinare u Teheranu, odbacio tvrdnje da je Teheran promenio svoju nuklearnu doktrinu ili da razmatra povlačenje iz Sporazuma o neproširenju nuklearnog oružja (NPT).

Bagei je ocenio da su protivnici Irana podrili ovaj međunarodni sporazum, istovremeno postavljajući pitanje zašto pojedine zemlje uopšte raspravljaju o nuklearnom odvraćanju.

-NPT se zasniva na sprečavanju širenja nuklearnog naoružanja i omogućavanju korišćenja nuklearne energije u mirnodopske svrhe, ali je napredak u globalnom razoružanju i dalje nedovoljan, dok se zemljama u razvoju, uključujući Iran, uvode restrikcije, naveo je portparol iranskog ministarstva.

Prema njegovim rečima, iranska nuklearna postrojenja suočila su se sa desetinama sabotaža, uprkos tome što su pod stalnim nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), dok je Teheran ostao posvećen svojim obavezama iz NPT-a.

Zbog toga, kako je naveo, diskusije iranskih poslanika i zvaničnika o odvraćanju ne bi trebalo smatrati neuobičajenim.

Govoreći o bezbednosti u Ormuskom tesnacu, Bagei je rekao da je to pitanje u nadležnosti dve obalske države (Irana i Omana), ocenivši da je trenutna nestabilnost u tom regionu posledica akcija Sjedinjenih Američkih Država.

Osvrćući se na bilateralne odnose, iranski zvaničnik je istakao da saradnja sa Turskom nadilazi puko prenošenje poruka između Teherana i Vašingtona, opisavši dve susedne zemlje kao partnere sa širokim zajedničkim interesima i redovnim diplomatskim kontaktima, posebno u pogledu zabrinutosti zbog akcija izraelskog režima u regionu.

Bagei je takođe pozdravio principijelan i odgovoran stav Kine u pogledu regionalne bezbednosti i njenu konstruktivnu ulogu u jačanju stabilnosti u okviru BRIKS-a, ali je napomenuo da problem Irana sa SAD nije nedostatak posrednika, već odsustvo iskrene volje Vašingtona da se posveti diplomatiji.

Iranski diplomata je potvrdio i da je putnički saobraćaj na granici između Irana i Iraka obnovljen nakon diplomatskih kontakata, kao i da se očekuje normalizacija komercijalnih prelaza u naredna dva dana.

Komentarišući nedavni susret iranskog predsednika Masuda Pezeškijana i prestolonaslednika Abu Dabija Haleda bin Mohameda bin Zajeda Al Nahjana na marginama samita BRIKS-a u Nju Delhiju, Bagei je naveo da je sastanak održan na zahtev emiratske strane u okviru iranske politike jačanja regionalnog poverenja i bezbednosti.

(Tanjug)

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